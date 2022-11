Primero fue Twitter tras el desembarco de Elon Musk, después Meta con el fallido proyecto del metaverso de Mark Zuckerberg y ahora es Jeff Bezos con Amazon. En las últimas semanas, estos gigantes del mercado tienen algo en común, aparte de ser grandes tecnológicas, las tres han anunciado planes de reorganización de su plantilla, aunque cada una de ellas pasa por una dinámica empresarial bien diferente y los motivos que le han llevado a tomar esta medida distan entre sí.

La subida de tipos de interés, la vuelta a la vida normal, después de la pandemia del coronavirus, y el contexto de incertidumbre económica global han provocado que los inversores perciban en estas empresas un mayor riesgo en sus activos, algo que hasta ahora no ocurría.

Hace apenas dos semanas, Twitter anunció que recortaba de manera inmediata su plantilla a la mitad. De las 7.500 personas que empleaba, 3.700 han recibido una carta de despido recientemente, según diversos medios estadounidenses. Un volumen mayor de personas, pero menor en el porcentaje total de la empresa, han sido despedidas también en Meta, que optó por recortar un 13% su plantilla, lo que supone la salida de más de 11.000 empleados. Y Amazon esta semana ha comenzado a recortar en 11.000 personas, una cifra que supone en torno al 0,6% de su plantilla mundial.

Por ese motivo, para Cano estos tres casos "no están relacionados" y la tecnología no está en crisis "como algunos quieren afirmar", pero lo que sí está pasando es que la cotización de todas las compañías está cayendo tras las subidas de tipos de interés "porque son un sector mucho más sensible a las variaciones de tipos", añade.

La subida de los tipos de interés pasa factura

En el último año la cotización de Meta ha descendido un 70% y la de Amazon un 97%, según cifras del mercado facilitadas por el portal 'bolsamania'. Algo mejor es la evolución de Twitter, que en los últimos 12 meses solo ha perdido un 1% de su valor en bolsa, pero durante el proceso de compra venta de la compañía llegó también a perder el 20% de su valor.

"Toda la industria había utilizado las tasas bajas para poder financiarse. En los negocios que son muy intensivos en el uso de capital, las decisiones de la FED y el BCE provocan que la disponibilidad de crédito sea menor y el retorno sea mucho más elevado. Eso generalmente se consigue reduciendo los costes fijos que tienes y el personal de tu empresa es uno de los costes más grandes", explica el extrabajador de Amazon, experto en E-Commerce y CEO y fundador de la empresa agregadora de comercio electrónico Recontour, Miguel Muñoz.

“Está habiendo un cambio de paradigma y estamos pasando de una era de abundancia a una más restringida“

"Parecía que había la premisa de que esto no se iba a acabar nunca y ahora, por primera vez, tienen que echar el freno con las contrataciones porque no están dando la rentabilidad que esperaban", añade Muñoz, sobre los bajos tipos de interes y la situación que ha reinado durante el año en el sector. Durante la última década Amazon ha estado ampliando su número de empleados un 42% de media año a año, pero ahora esa realidad se ha truncado. "Ahora ya no puede mantener eso porque sus ingresos ya no crecen al mismo ritmo que las contrataciones. De hecho, el crecimiento de los ingresos se ha estancado en el 28%", añade Muñoz.