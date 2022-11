Pese a esta oferta, algunos ya han denunciado a la compañía por despido improcedente, pues según las leyes laborales vigentes en San Francisco (donde está la sede principal de Twitter), un empleado debe recibir un preaviso con una antelación mínima de 60 días, lo que no se ha cumplido en este caso.

En otro tuit anterior, Musk se refirió a las políticas de moderación de contenidos, que según él "siguen absolutamente sin cambios", y añadió que "contrariamente a lo que podéis leer en la prensa, de hecho hemos visto en ciertos momentos de la semana que disminuyeron los discursos de odio por debajo de nuestras normas anteriores".

“Again, to be crystal clear, Twitter’s strong commitment to content moderation remains absolutely unchanged.



In fact, we have actually seen hateful speech at times this week decline *below* our prior norms, contrary to what you may read in the press.“