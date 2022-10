Elon Musk ha anunciado este viernes que creará un "consejo de moderación de contenidos" en Twitter que se caracterizará por incluir "puntos de vista ampliamente diversos".

Musk, que ha elegido su propia cuenta de Twitter para comunicar sus intenciones, señala en su último tuit que "mientras ese consejo no se reúna, no habrá decisiones importantes sobre contenidos ni restablecimientos de cuentas".

“Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.



No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes.“