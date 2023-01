En 2021 la Comisión Europea diseñó un plan para recuperar la economía continental de los estragos de la pandemia. Lo dotó de unos fondos que llamó 'Next Generation' y planificó la inversión de más de 800.000 millones de euros entre 2021 y 2026 para, según sus propios documentos, transformar la Unión en una Europa "más ecológica, más digital y más resiliente".

A España se le asignaron inicialmente 140.000 millones de euros de esos fondos, aunque tras sucesivas revisiones al alza, han alcanzado los 160.000 millones en transferencias y préstamos. Una parte importante, más de 20.000 millones de euros, serán gestionados por la administraciones autonómicas. Hasta la fecha, nuestro país no ha acudido a los préstamos y tan sólo ha recibido desembolsos directos.

10.30 min Transcripción completa Cerca del sistema central, a 11 kilómetros de Ávila se encuentra La Blaquería. Esta finca en la que se ensayan proyectos tecnológicos de ganadería sostenible antes de proceder a su comercialización. Rubén Blanco conoce bien las necesidades de este tipo de explotaciones. Desde muy pequeño vivió los esfuerzos de su padre para mantener la granja. Culturalmente estamos acostumbrados a que el ganadero o el agricultor se va a las 7 de la mañana de casa y vuelve a las 11 de la noche. Claro, en los tiempos que corren ya no es viable hay que dar una herramienta para mejorar ese tiempo que estamos dedicando en el campo y hacer que lo que todo el trabajo sea lo más óptimo posible. Por eso, en La Blaquería llevan tiempo utilizando un sistema de localización de reses por GPS diseñado por DIGITANIMAL. Una pequeña empresa española, con una treintena de trabajadores, de la que Rubén es socio cofundador Su proyecto es uno de los casi 200 000 que ya son beneficiarios de los fondos de la Unión Europea incluidos en el Plan de Recuperación español. En 2021 la Comisión Europea diseñó un plan para recuperar la economía continental de los estragos de la pandemia. Lo dotó de unos fondos que llamó "Next Generation", traducido "siguiente generación". Los fondos Next Generation y el programa de recuperación es una oportunidad absolutamente extraordinaria, que ya estamos aprovechando aquí y ahora para impulsar el crecimiento, el empleo de calidad y sobre todo, modernizar nuestro país en clave verde y digital. Los planes de Bruselas pasan por invertir más de 800 000 millones de euros entre 2021 y 2026 para transformar la Unión, según sus propios documentos, en una Europa más ecológica, más digital y más resiliente. De esos fondos, a España se le asignaron inicialmente 140.000 millones de euros, revisados al alza el año pasado hasta alcanzar los 160 000 millones en transferencias y préstamos. Aunque hasta ahora nuestro país no ha acudido a estos préstamos y solo ha recibido desembolsos. Lo más importante de estos fondos es su capacidad transformadora y realmente dependerá de eso, de que aprovechemos ese potencial para, digamos, que esos fondos transformen de verdad y mejoren de verdad la capacidad de crecimiento, de inclusión social, de mejora de la productividad de la economía española. En las instalaciones de Digitanimal, en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, se montan los dispositivos GPS que permiten localizar al ganado, se gestionan las aplicaciones informáticas y se atiende a los ganaderos telefónicamente. El objetivo es digitalizar la ganadería extensiva para que sea más productiva, pero también, cumpliendo con los planes de Bruselas, más sostenible desde el punto de vista ecológico. Si les damos herramientas para gestionar correctamente el uso de los pastos, al final lo que conseguimos es que aquello sea más productivo porque, al no sobreexplotar los pastos, lo que conseguimos es que generen más alimento para el ganado. La ayuda procedente de los Fondos de Recuperación que ha recibido Digitanimal asciende a algo más de 650 000 euros. ¿Qué vamos a decir? Que estamos contentísimos porque vemos que el dinero va a llegar, y ya está asignado para hacer unas tareas muy concretas que sí que pensamos que van a generar un impulso en el sistema productivo de este país. Estos fondos están teniend o un impacto, pero sobre todo por ahora indirecto Se puede hablar, tal vez de un 1 % de la economía. Es decir, estamos hablando de un estímulo para un crecimiento superior al 5 % en el 2022, por ejemplo, estamos hablando de un crecimiento de ese 5 %, un 1 % probablemente proviene de los fondos europeos pero yo creo que lo más importante está por venir. Hasta la fecha España ha recibido dos desembolsos de los fondos europeos por valor de 31 000 millones de euros. Se espera que el próximo mes llegue un tercero de 6000 millones más. Una parte importante está gestionada por las administraciones autonomicas que, en total, tienen asignados fondos por más de 20 000 millones de euros. Su ejecución se vehicula a través de los llamados PERTES, siglas de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, de los que se han aprobado 12, entre ellos el del vehículo eléctrico y conectado. Es uno de los emblemas del plan de recuperación. Nos jugamos mucho porque España es el segundo productor y exportador de coches de Europa y tenemos que seguir liderando todo este proceso de modernización del sector. Ya se han anunciado inversiones muy importantes, mil millonarias. No va a velocidad anticipada todavía. Está mejorando esa ejecución. Pero todavía algunos de los PERTE, por ejemplo, en el caso del vehículo eléctrico, pues va por detrás de lo que se había anticipado. En julio del año pasado el PERTE del vehículo eléctrico repartió 40 millones de euros entre 72 beneficiarios de 11 Comunidades Autónomas. Uno de esos beneficiarios ha sido un consorcio del que forma parte la empresa sevillana de ingeniería aeroespacial Skylife, ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja. Su proyecto pretende desarrollar un sistema público de recarga de vehículos eléctricos, sostenible, modular y ultrarrápido. La idea en este diseño es alcanzar unos cinco, diez minutos de carga. Claro diez minutos es un gran avance. Un gran logro. Eso es lo que hay detrás en mucha tecnología aeroespacial en este caso. Pero entonces esa es la idea que podamos aunar el conocimiento de distintas empresas para llegar a un producto avanzado técnicamente. Nacida hace poco más de 11 años como una extensión de la Universidad de Sevilla, Skylife es hoy una empresa mediana, con unos 60 trabajadores altamente especializados. Al consorcio beneficiario de los fondos europeos aporta su experiencia en el desarrollo de sistemas de potencia electrónicos para aviones. Pero también otro valor añadido. Acudimos a proyectos europeos, entonces eso nos permitió especializarnos y aprender, aprender a solicitar, hacer buenas propuestas de proyectos europeos. Entonces, gracias a ese conocimiento y a la creación del consorcio que en el caso particular del cargador de coches superrápido logramos ganar la propuesta. Y es que la preocupación fundamental está en la velocidad a la que los fondos de recuperación están llegando y habrán de llegar a la sociedad. Somos el primer país, el más avanzado en el despliegue del plan de recuperación en Europa. Ya hemos recibido 31 000 millones de euros. Hemos transferido a las Comunidades Autónomas más de 20.600.000.000 de euros y el ritmo de convocatorias va muy bien, con unos 2000 millones de euros al mes, de forma que ya hay más de 23 000 millones de euros resueltos. Estos son fondos que ya están llegando a la economía, financiando más de 193 000 proyectos en todo el territorio, en toda España. Se trata de proyectos muy importantes, vertebradores de lo que va a ser el desarrollo en nuestro país en el futuro. Pero el problema de la implementación de la puesta en marcha, de cómo llega todo, todo ese proyecto a las empresas y que permitan, por tanto, permear el conjunto del tejido productivo, esto es algo todavía que es una asignatura pendiente que no hemos todavía ganado esa batalla. En el ámbito de la salud, el proyecto DIPCAN es otro beneficiario de fondos europeos. Su objetivo es cambiar la forma de tratamiento del cáncer metastásico mediante el análisis con inteligencia artificial de los datos de 2000 pacientes. El proyecto lo desarrolla un consorcio de 6 empresas españolas, con la dirección científica de la Fundación MD Anderson. El proyecto ya ha tenido una primera fase de reclutar pacientes. Tenemos 50, 51 pacientes que ya tenemos los datos radiómicos, genómica, analíticos, que esos pacientes ya tienen. Los resultados ya se benefician del conocimiento más en profundidad de ese tumor y estamos esperando reclutar esos 1950 pacientes que se va a abrir en breve. Pero sus resultados no solo van a beneficiar a los pacientes que voluntariamente participan en el proyecto. Desde el punto de vista de la comunidad oncológica, desde el punto de vista del conocimiento del cáncer en España, los datos que pretendemos extraer del DIPCAN o analizar desde elplan nos van a permitir conocer cuáles son las características genómica, radiómicas moleculares patológicas de los pacientes con cáncer en España. Proyectos transformadores en múltiples ámbitos de nuestras vidas que, además suponen un gran paso en la construcción europea. La productividad apenas ha crecido en la economía española. Gracias a los fondos se podría expandir a mayor ritmo. Y también, por otra parte, el único elemento expansivo de la política presupuestaria va a venir de los fondos europeos. Por tanto, por esa doble razón no tenemos, no podemos fallar en los fondos europeos. Hay proyectos estratégicos que hubieran sido impensables, como le decía, sin la ayuda de los fondos europeos. Y todo esto lo que nos va a permitir es subirnos al tren de la nueva economía verde y digital y dar un mejor futuro a los jóvenes. Con los Fondos "Next Generation", la Unión Europea se fija como objetivo transformar su economía para hacerla más verde, más inteligente y más resistente frente a los retos del futuro. Brasil todavía no ha cerrado las heridas de lo que sucedió el pasado domingo, cuando una horda de bolsonaristas asaltó las sedes de los principales poderes del Estado. El Tribunal Supremo ha decidido, hace solo unas horas, investigar al expresidente Bolsonaro, que, de momento, sigue en Florida. Además Anderson Torres, su exministro de Justicia, ha sido detenido al regresar a Brasilia. La Fiscalía cree que hay indicios de que ambos pudieron estar detrás de esos ataques. Fueron tres horas de confusión, desorden y, sobre todo, de mucha incertidumbre. El caos y la violencia en el corazón de la democracia brasileña corta la respiración durante horas. Radicales bolsonaristas atacan con ferocidad las sedes de los Tres Poderes: El Congreso, La Presidencia y el Tribunal Supremo. Vamos a buscar quienes a los que les financiaron y todos pagarán con la fuerza de la ley este gesto irresponsable, antidemocrático este gesto de vándalos y fascistas. El corazón de la democracia recuerda un campo de batalla. Con enormes similitudes con el asalto al Capitolio, justo dos años antes, en tiempos del aún presidente. Los mensajes que ha ido lanzando Bolsonaro desde antes de llegar al poder han sido un catalizador de todo lo que nos hemos encontrado. Bolsonaro en 2018 ya ponía en duda el sistema electoral, ese mismo sistema electoral que le dio la victoria. Va a ser un capítulo bastante largo en la democracia de Brasil, que estuvo unas 3 horas en riesgo. Horas después del ataque las fuerzas de seguridad desmantelan el campamento de los bolsonaristas en Brasilia. Durante 70 días han vivido y planificado sus protestas aquí a 8 kilómetros de las sedes institucionales y delante del Cuartel General del ejército. Y durante todo ese tiempo han pedido una intervención militar Lula da Silva. Ningún general se puso de pie para decir, esto no puede pasar, está prohibido pedir eso, parad todo eso. Da la impresión de que había personas a las que le gustaba cuando la gente estaba pidiendo un golpe. Ellos entienden que las elecciones no han sido justas, que Lula representa la llegada del comunismo al poder. Equiparan el comunismo con el satanismo. Por lo tanto, el Lula es prácticamente el demonio y lo que piden es que los militares, amparándose en la propia Constitución, que especifica que ellos son los garantes de la defensa del orden constitucional, actúen. 8 de enero. Brasil se enfrenta a la peor crisis política desde el fin de la dictadura en 1985. Cerca de las 2 de la tarde miles de personas salen del campamento hacia la explanada de los Ministerios. La mayoría vestidos de verde y amarillo, los colores de la bandera, y con la camiseta de la selección nacional. Dos horas después irrumpen en la Plaza de los tres poderes. Sin resistencia policial, asaltan primero el Congreso después el palacio Presidencial de Planalto y finalmente invaden el Tribunal Supremo. Decreto a intervención federal do Distrito Federal. Lula toma el control de la seguridad de Brasilia. Poco después, y con un enorme despliegue, expulsa a los seguidores más radicales de Bolsonaro. Muchos tenían fe ciega en que los militares estarían de su lado. Algunos creen que les han traicionado. Las Fuerzas Armadas son democráticas, apoyaron a Lula. Podía haber ocurrido lo contrario, porque eso era un poco el factor menos previsible, quizá ¿no?, pero yo creo que en ese sentido, al resolver la situación en tres horas, al solidarizarse todas las instituciones con el presidente electo, creo que se fortaleció la democracia en Brasil. A Lula, todo le pilló en Sau Paulo pero ahora su agenda ya sigue su curso. Este jueves asistía a la toma de posesión de la primera ministra indígena. Pero la crisis, que se ha saldado con 1500 detenidos, está lejos de haber terminado. Sí, estábamos preocupados por los golpistas, pero vinimos porque somos luchadoras y no nos detendrán. La investigación se centra en quién o quienes son los arquitectos del ataque. El círculo judicial se estrecha sobre Bolsonaro, que sigue en Estados Unidos donde se fue para no entregarle la banda presidencial a Lula el pasado 1 de enero. El Tribunal Supremo lo acaba de incluir en la lista de los investigados por el asalto. Y el primer detenido ha sido su exministro de Justicia Anderson Torres, que era el responsable de la Seguridad cuando en Brasilia atacaron la democracia. El vandalismo ha arruinado valiosas obras de arte mobiliario o equipos informáticos. Aquí en el segundo piso del Palacio Presidencial de Planalto como puedes ver está todo destruido El secretario de Comunicación del presidente también denuncia el robo de armas. Armas letales y no letales. Tenían información de lo que tenían que llevarse de aquí. Se llevaron armas, se llevaron documentos, se llevaron munición y esto es muy grave. Se está investigando hasta qué punto miembros de las fuerzas de seguridad brasileñas e incluso senadores o diputados brasileños bolsonaristas estaban informados de que esto podía ocurrir y dieron pistas o ayudaron, facilitaban de algún modo a esos asaltantes Es evidente que Bolsonaro está detrás de esto. Él de alguna forma había incentivado este movimiento y había dicho también antes de las elecciones y solo hay tres salidas: o gano las elecciones, o me arrestan, o me muero. Desde Estados Unidos, Bolsonaro ha reaccionaba con tibieza, a través de tuits, al ataque de sus seguidores más radicales a los que durante meses ha defendido. De hecho, en noviembre, después de su derrota, él mismo justificó el bloqueo de carreteras. Quiero empezar agradeciendo a los 58 millones de brasileños que me votaron el pasado 30 de octubre. Los actuales movimientos populares son fruto de la indignación y del sentimiento de injusticia con el proceso electoral. La condena ha sido unánime. De izquierda a derecha y dentro y fuera gigante latinoamericano. Y en Brasil incluso parte de los bolsonaristas se han posicionado en contra. Según los analistas, Lula sale reforzado. Pero con un congreso de mayoría conservadora tendrá un mandato complicado. Su gran reto: la reconciliación en un país muy fragmentado. Muchos hablan de una versión tropical del asalto al Capitolio. Con exaltados de ultraderecha golpeando los símbolos de la democracia. La incógnita es si habrá contagio. Vamos a ver réplicas de los discursos, eso por supuesto, sobre todo en cuanto a la deslegitimación del Gobierno electo y de todo el sistema y el proceso electoral. Pero a nivel de Unión Europea me cuesta más ver un partido de extrema derecha que tenga tal capacidad de poner en tela de juicio y llenar las calles, sobre todo de asaltar las instituciones. Tanto en Brasil como en Estados Unidos, las instituciones han aguantado y recuperado el orden. Pero alertan del riesgo que existe cuando no se respetan las reglas. Y el juego es la democracia. Han pasado cuatro meses desde el fallecimiento en un hospital de Teherán de Mahsa Amini, una joven de 22 años y de origen kurdo, que previamente había sido detenida por no llevar bien el hiyab. Hay quienes denuncian que, incluso, la torturaron. Su muerte no ha sido en vano. Muchas mujeres iraníes, de diversas partes del mundo y también muchos hombres, a pesar de las durísimas condenas que están imponiendo en su país, han convertido a Amini en un símbolo revolucionario. Informe Semanal acaba de estar allí, donde para algunas mujeres es muy difícil hablar. Aunque, para otras. Ahora es el momento de hacerlo. Sahar Bigi era una directiva de publicidad hasta que hace ocho años se pasó a la mecánica. Me cansé de que mi coche me dejara siempre tirada en la carretera. Empecé a trabajar en el taller y me gustó tanto que decidí cambiar de trabajo. Con tanto éxito que, con Zahedeh Eskandarloo, han ganado el último campeonato nacional de rallies de Irán. Los trofeos se acumulan en sus estanterías. Al principio fue muy difícil, porque los pilotos no nos reconocían como rivales, pero no paré y luché por nuestros derechos hasta el final. Ahora las mujeres en este campo no somos consideradas diversas ni menos capaces. El camino ha sido largo, y la lucha también. La carga de una nueva revolución dentro de la revolución islamica liderada por las jóvenes de la franja de población menor de 24 años, más de un tercio de los 85 millones de iraníes. La victoria de la demografía sobre la vieja guardia religiosa. Que salieron en masa a las calles, en 25 de las 31 provincias del país, para protestar por la muerte de Mahsa Amini, el pasado 16 de septiembre. Arrestada por la policía religiosa por no llevar cubierto el pelo, su familia acusó al régimen de asesinato. El clamor nacional e internacional, con el velo de las mujeres como bandera, sumía a la república islámica en la mayor crisis tanto interna como externa contra el Gobierno religioso de los turbantes. Sahar Bigi, la primera mujer mecánica de Irán, y la campeona nacional de rallies, Zahedeh Eskandarloo, tienen coche nuevo. Han importado el motor de un Lexus de segunda mano y lo han instalado en su todoterreno. Sin apoyos ni subvenciones, su sueño es competir a nivel internacional. Desde hace tres años, cuando un misil norteamericano acabó con el general de división Qasem Soleimani, la primera semana de enero se dedica a la memoria del líder de las fuerzas de élite de la Guardia Revolucionaria islámica. Los miembros del batallón de Fátima, veteranos de Siria, muestran su luto en las plazas al modo chiíta. En la mezquita Mosala, la más nueva de Teherán, se dan cita los mandos del régimen. Ondean banderas de Hezbolá, las milicias proiraníes de Líbano, y el presidente Raisí repite las amenazas para vengar la muerte de Soleimani. Nos habéis declarado la guerra cibernética, política, económica, militar, de prensa, pero os hemos derrotado. No vais a ninguna parte con vuestras acciones hostiles, y vais a continuar perdiéndolas todas. Todas las mujeres que acuden a los actos organizados por el Gobierno llevan chador. Nos protege. Y no supone ninguna cortapisa para actividades culturales, académicas, o deportivas. Nuestro creador es Dios y él nos dice cómo tenemos que vestir los hombres y las mujeres. Las mujeres tuvieron un papel predominante en la revolución de 1979, uno de cuyos epicentros estaba en la universidad central de Teherán. Uno de los eslóganes del levantamiento contra el Sha a favor de Jomeini, era el regreso al modo de vestir tradicional de Irán, que incluye el pre-islámico chador. Estos días las puertas principales de la universidad aparecen cerradas con candados. Los universitarios pertenecen a la Generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, los años del primer gobierno reformista del presidente Jatamí, cuando se empezó a hablar de estado de derecho en Irán. Ahora los estudiantes deben pasar un cribado de seguridad por las entradas secundarias. Y pocos se atreven a hablar. No sabría qué decir. Espero que mejore la situación. No tengo nada más que añadir. Buena suerte. No sé qué decir. No tengo tiempo. ¿Podría no decir nada? Lo siento. Con miles de arrestos y, según la ONU, al menos 300 muertos, entre ellos 40 niños, la gente huye de las cámaras. Aun así, el despliegue de melenas al viento, con el cabello teñido, parece indicar que no hay marcha atrás. Cuatro jóvenes han sido ahorcados tras su condena, a puerta cerrada, por la muerte de agentes de seguridad en las protestas. Los bazarín son la clase de comerciantes, la sabia del sistema económico de Irán, la antigua Persia. Su apoyo a los ayatolás contra el Sha, determinó el éxito de la revolución de 1979. 30 años después, con el denominado Movimiento Verde, dio comienzo la serie de levantamientos democráticos contra la teocracia islámica. El proclamado vencedor de aquellos comicios, Mir Husein Musaví, continúa desde entonces en arresto domiciliario. Los bazarín han sido obligados a reabrir sus puestos. Pero no quieren vender. Con una hiperinflación del 48 por ciento en el último año, y los precios del oro ligados al dólar, cada día pierden un 10 por ciento de su valor. En 2015, con la firma del Acuerdo Nuclear, Irán y Estados Unidos vivían una pseudo luna de miel de tres años, hasta que lo canceló tres años después Donald Trump y volvieron las sanciones contra Irán. Hay 625 nombres de iraníes que nadie quiere conocer muertos por no poder tener acceso a medicamentos para tratar sus enfermedades concretas, por culpa de las sanciones. La situación económica de Irán es tan desesperada que el régimen ha eliminado el dinero de la circulación. Solo se puede pagar con tarjetas de débito locales. Hasta las especias que se usan para cocinar. Cada euro se cotiza en unos 4 millones de riales. Difícil de imaginar tal marcha atrás en las relaciones internacionales de Irán después de los intentos de apertura de sus gobiernos reformistas, una de cuyas protagonistas fue Masumé Ebtekar. La gente quería que todos esos cambios continuaran adelante, particularmente en los campos de la justicia, igualdad femenina. Esos eran valores importantes de la Revolución Islámica, en consonancia con las enseñanzas del Islam, pero desgraciadamente una vieja guardia retrógrada ha tomado el control y se resisten a estas reformas. Ebtekar fue vicepresidenta con sendos líderes progresistas, Jatamí y Ruhaní. En su día fue una de las revolucionarias que asaltó la embajada americana en 1979. Muerte a América, muerte a Israel, y precisamente el hijab, pañuelo o bufanda que cubre la cabeza, eran los tres pilares de un régimen que cumple 44 años. Cuatro décadas de protestas en la plaza de la Libertad de Teherán. Libertad es la palabra que más se ha escuchado en los últimos cuatro meses. El 4 de enero, Alí Jameneí, el líder supremo de la república islámica de Irán, declaraba que el hecho de que haya jóvenes con su cabeza descubierta, no significa que sean antirreligiosas o contrarrevolucionarias. Y pedía tolerancia. Algunos lo han interpretado como un gesto de apertura hacia las jóvenes heroicas que han echado un pulso al régimen. Si la policía moral que parece haber desaparecido de las calles, no regresa, corroboraría esa lectura. Los cien días de protestas que han conmovido Irán han puesto contra las cuerdas al régimen de la República Islámica, cuya ala dura está en el poder desde el verano de 2021. El presidente Raisí, muy próximo a la Guía Suprema, Jameneí, deriva la responsabilidad a las sanciones impuestas tras la ruptura del Acuerdo Nuclear hace cuatro años. Irán es una potencia energética y geoestratégica de primerorden, pero su situación social y económica es la peor de su historia moderna. Aprovechando la serie de fiestas que coincidían en el calendario iraní con el fin de año occidental, los habitantes de las grandes ciudades, sobre todo la fría capital, se desplazaban al Golfo Pérsico, con temperaturas primaverales. Me gusta la naturaleza, y eso es lo único que nos queda en Irán para disfrutar. Por eso hemos venido a pasar aquí unos días desde Kermán. Si se abrieran las fronteras y se acabara la enemistad entre Irán y los países extranjeros, mejoraría mucho la calidad de vida de los iraníes. La isla de Qeshm acaba de ser nombrada Geoparque por la UNESCO. El primero de Irán y el único de Oriente Medio. Es uno de los geoparques más singulares del mundo en términos de fenómenos geológicos, ecológicos, o de medio ambiente. Frente a la isla de Qeshm, se halla la de Ormuz, y estas aguas son el as en la manga, incluso se podría decir el verdadero botón nuclear iraní: el cuello de botella más estratégico del mundo. Mientras el resto puede contar con una alternativa, el Estrecho de Ormuz carece de ella. Por aquí pasa un tercio del petróleo que se transporta por mar, y más de la cuarta parte del gas licuefacto mundiales, porque confluyen el gas y el petróleo de potencias energéticas como Irán, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Si Irán, que tiene una costa de 1500 km, decide interrumpir su tráfico, aunque fuese de modo temporal, el mundo entraría inmediatamente en recesión. Sevda, Nina, y Emma contemplan la puesta de sol sobre el Estrecho de Ormuz. Todavía no tengo una idea precisa de lo que quiero hacer, pero sí de dedicarme a los negocios. Estamos en la misma clase y hemos venido a explorar, queremos hacer lo mismo que cualquier adolescente, probar lo que nos espera en el futuro. Quisiera hacer tantas cosas antes de decidir. Tener experiencias. Las tres responden al unísono cuando se les pregunta cómo se imaginan en unos cinco o diez años. Navegamos entre la fila infinita de naves de mercancías y cargueros de petróleo y gas por esta ruta marítima comercial global, crítica para la seguridad energética del planeta, cuando cae la noche en el Irán de los velos y los turbantes. Nos vamos. Recuerden que pueden volver a ver nuestros reportajes en RTVEPlay, la plataforma de la radiotelevisión pública, que es la suya. ¡Les esperamos el proximo sábado! Informe Semanal - Next Generation: planes de futuro - ver ahora

Los fondos de recuperación, los 'Next Generation', ya han llegado a España en dos transferencias por valor de 31.000 millones de euros y se espera que en febrero llegue una tercera de 6.000 millones más. Aunque el gobierno defiende que los planes se están cumpliendo, desde algunos ámbitos económicos se plantean dudas sobre la rapidez en la adjudicación de las convocatorias.

De todo ellos hemos hablado con la Vicepresidenta Primera del Gobierno, y Ministra para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Pregunta.- Vicepresidenta. Muchas gracias por recibirnos. Lo primero que queríamos preguntarle: ¿qué significan los Fondos 'Next Generation' para la sociedad y para la economía española?

Respuesta.- Sí, los fondos 'Next Generation' y el programa de recuperación es una oportunidad absolutamente extraordinaria que ya estamos aprovechando aquí y ahora para impulsar el crecimiento, el empleo de calidad y, sobre todo, modernizar nuestro país en clave verde y digital.

17.20 min Europa abierta - Fondos europeos: instrucciones de uso - escuchar ahora

P.- ¿Entonces, la idea que hay detrás de los Fondos de recuperación va más allá de dar respuesta a los problemas del hoy y ahora?

“Esto nos va a permitir subirnos al tren de la nueva economía verde y digital, y dar un mejor futuro a los jóvenes“

R.- Durante estos años hemos tenido que responder a lo urgente sin perder de vista lo importante, el futuro, la visión que tenemos de la España de aquí a la próxima década. Y justamente el plan de recuperación y los fondos "Next Generation" nos están permitiendo realizar inversiones que serían imposibles sin esta ayuda europea. Y también un programa de reformas muy ambicioso. Y ya estamos viendo los resultados. Aquí y ahora vemos cómo la economía española está creciendo con fuerza, se está creando empleo de calidad, la inversión está con un dinamismo extraordinario y hay proyectos estratégicos que hubieran sido impensables, como le decía, sin la ayuda de los fondos europeos. Y todo esto lo que nos va a permitir es subirnos al tren de la nueva economía verde y digital, y dar un mejor futuro a los jóvenes.

"Hay proyectos estratégicos que hubieran sido impensables sin la ayuda de los fondos europeos". INFORME SEMANAL

P.- ¿Se puede decir que la llegada de estos fondos de Europa, que ya llevamos dos años recibiendo, han influido sobre el comportamiento que ha tenido el mercado laboral, especialmente el año pasado?

“Tenemos niveles récord de empleo, mínimos históricos de paro y paro juvenil “

R.- Sí, sin duda. Gracias a las expectativas, las inversiones y las reformas del Plan de Recuperación y los fondos europeos 'Next Generation' España ha tenido una recuperación muy fuerte en 2021 y 2022, con crecimientos por encima del 5%. Tenemos niveles récord de empleo, mínimos históricos de paro y paro juvenil y, sobre todo, una perspectiva de modernización muy positiva para el futuro que nos va a permitir seguir creciendo, creando empleo y tener un mayor progreso social, que beneficie a todo nuestro país, a todo el territorio y a todos los españoles.

P.- Sobre algo que está en la propia génesis de los fondos europeos, que es la transformación de nuestra economía y de nuestra sociedad en clave verde ¿qué peso tiene la transición ecológica en los Planes de Recuperación?

R.- Las inversiones del Plan de Recuperación tienen cuatro ejes principales: el verde, el digital, la cohesión social y territorial, para que el progreso llegue a todo el territorio, y la igualdad de género. La mayoría de las inversiones se dirigen al capítulo verde, tanto eficiencia energética, techos solares, movilidad sostenible, renovación de edificios y eficiencia de los edificios públicos y también de los barrios de todo nuestro país. El segundo eje es el digital. Y ahí tenemos programas emblemáticos como el kit digital para la digitalización de las pymes y los autónomos, pero también una inversión importante en digitalización de la administración y competencias digitales del conjunto de la ciudadanía. Y todo ello, como le decía, en todo el territorio y contribuyendo al progreso social del país. Es un programa muy ambicioso y muy completo, un gran reto de ejecución, pero que ya se está viendo sobre el terreno. Que aquí y ahora ya es una realidad.

P.- Teniendo en cuenta el horror de lo que está ocurriendo en Europa y de los problemas que ha generado, ¿qué papel pueden jugar los fondos europeos en la independencia energética de España y de toda la Unión?

“Una buena porción de los fondos europeos se están destinando al despliegue de las renovables“

R.- La guerra en Ucrania deja bien claro que tenemos que reforzar nuestra autonomía estratégica en el ámbito de la energía y por eso una buena porción de los fondos europeos se están destinando al despliegue de las renovables, a la investigación y el desarrollo de nuevas fuentes energéticas, por ejemplo, el hidrógeno verde y también la eficiencia energética. Y así, España se está posicionando a la vanguardia de esa nueva economía verde y está atrayendo inversiones que no se entenderían sin el plan de recuperación.

"España se está posicionando a la vanguardia de esa nueva economía verde y está atrayendo inversiones". INFORME SEMANAL

P.- En este sentido, uno de los PERTES, digamos más populares, vamos a decirlo así porque le llegan a la gente de una manera muy directa, es el de la movilidad eléctrica, el del coche eléctrico. Según algunas informaciones este PERTE iría retrasado ¿En qué situación está el PERTE del vehículo eléctrico?

“España es el segundo productor y exportador de coches de Europa y tenemos que seguir liderando“

R.- El proyecto estratégico del vehículo eléctrico y conectado, lo que se conoce como el PERTE VEC, es uno de los emblemas del plan de recuperación. Nos jugamos mucho porque España es el segundo productor y exportador de coches de Europa y tenemos que seguir liderando todo este proceso de modernización del sector. Ya se han anunciado inversiones muy importantes, mil millonarias para la modernización del sector. Hemos lanzado la primera convocatoria y ahora estamos preparando una segunda convocatoria para que todos los inversores nacionales e internacionales, tanto en el ensamblaje como en toda la industria auxiliar y de componentes del sector de la automoción se suban a esta nueva economía verde y digital. Y España, como le decía, siga estando a la vanguardia liderando el proceso de modernización.

P.- El pasado mes de noviembre algunos medios especularon con la posibilidad de que hubiera que devolver parte de los fondos al no tener capacidad para gestionarlos. ¿Qué situación hay en este sentido? ¿Cómo van los planes en la adjudicación y ejecución de los fondos? ¿Podría ocurrir que tuviéramos que devolver parte de los fondos?

“Ya hemos recibido 31.000 millones de euros. El ritmo de convocatorias va muy bien, ya hay más de 23.000 millones resueltos“

R.- Los fondos europeos son una oportunidad extraordinaria para España y por eso somos el primer país, el más avanzado en el despliegue del plan de recuperación en Europa. Ya hemos recibido 31.000 millones de euros. Hemos transferido a las comunidades autónomas más de 20.600 millones de euros y el ritmo de convocatorias va muy bien, con unos 2.000 millones de euros al mes, de forma que ya hay más de 23.000 millones de euros resueltos. Estos son fondos que ya están llegando a la economía, financiando más de 193.000 proyectos en todo el territorio, en toda España. Los fondos están llegando al territorio y entre el Estado y las comunidades autónomas creo que hemos alcanzado un buen ritmo. La velocidad de crucero.

P.- ¿Entonces, no hará falta modificar el calendario de las exigencias de gestión de Bruselas? ¿O existe riesgo, como le decía antes, de tener que devolver parte de los fondos por no haberlos adjudicado a tiempo?

“Estamos muy centrados en agilizar al máximo la ejecución para que no tengan que ajustarse los calendarios“

R.- Estamos en la primera fase del plan y nos estamos centrando en ejecutar lo más rápidamente posible y eliminar los cuellos de botella. Por ejemplo, acelerando el despliegue de renovables, acelerando todos los procedimientos administrativos, garantizando que va a haber trabajadores cualificados para poder desarrollar los PERTES con un nuevo programa de micro acreditaciones, dando asistencia técnica también a los ayuntamientos, que son claves para desplegar una buena parte de los proyectos en todo el territorio. Estamos muy centrados en agilizar al máximo la ejecución para que no tengan que ajustarse los calendarios, claro.

"La cogobernanza con las comunidades autónomas y los ayuntamientos está siendo fundamental". INFORME SEMANAL

P.- ¿Están llegando los fondos a todos los territorios de manera equilibrada?

R.- La cogobernanza con las comunidades autónomas y los ayuntamientos está siendo fundamental, junto a la colaboración público privada, para que los fondos lleguen de forma eficaz a todo el territorio. Allá donde voy en España veo ejemplos de cómo los fondos europeos están transformando el país. Esta misma semana he estado en Castellón, he visto los programas de digitalización del mercado municipal, de zonas verdes, de zonas de bajas emisiones que está desplegando la alcaldesa. De la misma manera que he visto los programas de investigación extraordinarios de la Universidad Jaume I para, por ejemplo, desarrollar nuevas tecnologías en el ámbito del de los azulejos o responder al cambio climático con más eficiencia.

“Hay 5.900 municipios españoles que se han movido con agilidad y ya tienen los fondos europeos“

De la misma manera, la Comunidad de La Rioja, por poner un ejemplo, ha sido muy eficaz también en la captación de los fondos europeos para tres proyectos emblemáticos en el ámbito del vino, de los envases y embalajes y de la nueva economía de la lengua. Hay 5.900 municipios españoles que se han movido con agilidad y ya tienen los fondos europeos para desarrollar proyectos de renovación de barrios, de desarrollo de zonas verdes, zonas de bajas emisiones, digitalización de los mercados municipales, movilidad sostenible, todos esos proyectos que nos van a permitir tener un futuro mejor.

01.27 min ¿Cómo se reparten los fondos europeos?

P.- Para transformar la Unión, y por lo tanto España, en una sociedad más ecológica, más digital, más resiliente, que es lo que afirma la propia Unión ¿es suficiente con el dinero de los fondos 'Next Generation' o hace falta algo más? ¿Qué se exige el gobierno para transformar nuestro futuro hacia una España dentro de una Europa mejor?

R.- Para que el impacto de las inversiones permanezca en el tiempo, es fundamental abordar el programa de reformas estructurales. Y ya prácticamente lo tenemos terminado con reformas muy importantes como la reforma laboral, la de formación profesional, la reforma de universidades, la reforma concursal, la ley de “startups”. Todas estas normas, y las que están a punto de ser aprobadas ya por el Congreso y el Senado, lo que nos permiten es que España esté entre los países con el marco normativo más favorable a la inversión, al talento, a la actividad económica y, por tanto también, al progreso.