Los líderes de la Unión Europea han iniciado en la mañana de este jueves su última cumbre del año en Bruselas y centrada en varios aspectos: el apoyo a Ucrania, la crisis energética y el límite al precio del gas, y cuestiones de seguridad y defensa. Además, los jefes de Estados europeos debatirán también asuntos estratégicos sobre la vecindad sur y las relaciones transatlánticas por los subsidios estadounidenses para hacer frente a la inflación.

Han urgido a los ministros de Energía a acordar un tope al precio del gas en el consejo de Energía que celebrarán en Bruselas el próximo lunes. El texto de conclusiones, adoptado por unanimidad, celebra "los progresos" en las negociaciones para fijarlo y pide a los ministros que finalicen "urgentemente su trabajo" sobre el "mecanismo de corrección del mercado para proteger a los ciudadanos y la economía frente a precios excesivamente altos".

Entre las conclusiones, los líderes también piden que se adopten con urgencia los otros dos reglamentos sobre solidaridad energética, que incluyen las compras conjuntas de gas y despliegue acelerado de renovables.

El límite al precio del gas TTF es un asunto que divide desde hace meses a los Veintisiete en dos bloques: uno a favor para abaratar las facturas, en el que están España, Grecia, Bélgica, Polonia, Italia o Eslovenia; y otro que lo rechaza, encabezado por Alemania y Países Bajos, que temen pueda comprometer el suministro.

Así, los ministros de Energía de los países de la UE celebrarán una nueva reunión este lunes en la que se espera puedan llegar a un pacto que permita implementar el tope al gas.

