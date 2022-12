El Parlamento Europeo (PE) se ha visto salpicado por un supuesto caso de corrupción ligado a Catar, que se ha saldado hasta la fecha con cuatro imputados por los delitos de corrupción, participación en organización criminal y blanqueo de capitales. La socialdemócrata griega Eva Kaili, de 44 años, que ha sido destituida de su cargo de vicepresidenta del PE y expulsada del grupo socialdemócrata, se encuentra en prisión preventiva.

Este martes, la policía belga ha registrado la sede de la Eurocámara para evitar la destrucción de pruebas.

Desde el viernes han tenido lugar 20 registros, 19 de ellos en residencias particulares y oficinas. Por su parte, la presidenta del PE, Roberta Metsola, ha anunciado una investigación por el Catargate: "Es un ataque a la democracia europea"

La presidenta ha dicho que los planes de quienes han intentado interferir en la Eurocámara "han fracasado" y explica que se van a analizar los sistemas de protección para reforzarlos.

La Fiscalía federal de Bélgica informó en un comunicado de que el magistrado Michel Claise había imputado a cuatro de los seis detenidos y dejado en libertad a los otros dos, después de tomarles declaración el pasado sábado.

La número dos del PE, en prisión preventiva

Eva Kaili, la ya destituida vicepresidenta de la Eurocámara, se encuentra entre los investigados. La eurodiputada, que seguirá en prisión hasta su vista judicial, aplazada hasta el día 22 de diciembre, es una figura polémica en su país y durante los últimos meses su relación con el Partido de los Socialistas Europeos (PSE) y con el PASOK griego estaba deteriorada.

El lunes la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales de Grecia ha ordenado el embargo de los bienes (inmuebles, cuentas bancarias, empresas) en el país de Kaili, y de sus familiares más cercanos.

El compañero sentimental de la cesada vicepresidenta del PE, el italiano Francesco Giorgi, también ha sido imputado con los mismos delitos y la Justicia belga ha decidido mantenerle en prisión, mientras que el padre de Kaili, a quien la policía detuvo el pasado día 9 mientras intentaba escapar con 600.000 euros en una bolsa, ha sido puesto en libertad condicional.

Giorgi ha confesado su implicación en la trama de sobornos ante la policía belga y ante el juez de instrucción en los interrogatorios a los que ha sido sometido. El asistente de 35 años, que tiene una hija con Kaili, ha señalado como cerebro de la trama al exeuroparlamentario italiano Pier Antonio Panzieri.

El joven italiano ha inculpado, además, a otros dos eurodiputados socialdemócratas: el belga Marc Tarabella, cuyo domicilio ya había sido registrado por las autoridades en el marco de la investigación, pero quien se encontraba en libertad; y al italiano Andrea Cozzolino, para quien Giorgi trabajaba como asistente.

Los otros dos imputados son un lobista bruselense, el secretario general de la ONG No Peace No Justice (Sin paz no hay justicia), Niccolo Figa-Talamancaya en libertad pero con un brazalete electrónico, y el mencionado exeurodiputado socialdemócrata Panzeri, en cuya casa se hallaron 700.000 euros. Panziere continuará en la prisión brulense de Saint-Giles. Bélgica ha solicitado además la entrega de su esposa y su hija, detenidas en Italia

El juez también ha dejado en libertad al secretario general de la Confederación Internacional de Sindicatos, el italiano Luca Visentini.

La carrera política de Kaili empezó en 2007, cuando a los 29 años fue elegida diputada por los socialdemócratas de PASOK en el Parlamento heleno. En 2014 se presentó a las elecciones europeas, en las que fue elegida eurodiputada con esta formación y a principios de este año fue elegida vicepresidenta de la Eurocámara.

Durante los últimos meses la relación de Kaili con el PSE se empezó a deteriorar, especialmente después de que en septiembre pasado rompiera la línea de abstención que el partido había adoptado respecto a la votación con la que se elegiría al próximo secretario de la Eurocámara y votara a favor de Alessandro Chioccetti, eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE).

Su relación con el grupo parlamentario del PSE y su dirección empeoró cuando a finales de noviembre, durante un discurso en el pleno de la Eurocámara, la eurodiputada apoyó a Catar al señalar que este país es “innovador” en cuanto a los derechos laborales y que se había convertido en objeto de bullying por parte de Occidente.

Tras apartarla de las filas de PASOK el viernes, el presidente del partido, Nikos Andrulakis, recalcó que Kaili funcionaba como un “caballo de troya de los conservadores” en su formación y que ya había comunicado a la eurodiputada en septiembre que no la incluiría en las listas de la formación para las elecciones europeas de 2024.

Los Socialistas y Demócratas de la Eurocámara suspendieron este sábado a Kaili del grupo parlamentario, mientras sus funciones en el cargo de vicepresidenta han sido suspendidas por la presidenta de la Eurocámara.