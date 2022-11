Hassan Al Thawadi, el máximo responsable de la organización del Mundial de Fútbol de Catar, ha reconocido la muerte de "entre 400 y 500" obreros inmigrantes durante los preparativos para el torneo.

En una entrevista con la cadena británica TalkTV, Al Thawadi ha admitido estas muertes, después de que el periódico británico The Guardian llevase a cabo una investigación que cifra los fallecidos en 6.500 desde que se adjudicó el mundial a Catar.

“World Cup boss Hassan Al-Thawadi tells Piers Morgan 400-500 migrant workers have died as a result of work done on projects connected to the tournament.



"Yes, improvements have to happen."@piersmorgan | @TalkTV | #PMUQatar pic.twitter.com/Cf9bgKCFZe“