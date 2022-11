El voto de los jóvenes puede ser clave en las elecciones legislativas en Estados Unidos, y una movilización de este electorado el próximo día 8 podría beneficiar al Partido Demócrata y al presidente, Joe Biden.

Los nacidos entre mediados de la primera década de los noventa y los primeros años del siglo XXI, la llamada Generación Zeta, tuvieron una alta participación en 2018 y 2020. Pese al cansancio con el bipartidismo y la polarización política, hay una nueva generación a la que le preocupa el estado de la democracia en EE.UU. y cree que no puede permanecer ajena al proceso político.

" La gente joven está harta del sistema actual , que no solo no protege sus libertades, sino que es hostil con ellos - añade Ferla - Los jóvenes están usando su poder para darle la vuelta y construir un sistema que responda a sus necesidades y proteja sus libertades, y el primer paso para hacerlo es con el voto".

“La gente joven está harta del sistema actual, que no solo no protege sus libertades, sino que es hostil con ellos“

Desconfianza con los políticos y "división generacional"

Las encuestas revelan en realidad un cansancio de los jóvenes con el escenario político general, y en especial con los dos principales partidos: el Demócrata y el Republicano.

Un sondeo de Pew Research muestra que un 48 % de personas entre 18 y 29 años desearían que hubiera más partidos políticos donde elegir.

"Los jóvenes piensan que los partidos se preocupan más por la élite, por los poderosos y los ricos - opina Alan Zhang - Piensan que los políticos en Washington les ignoran y solo se preocupan por empoderarse a sí mismos". "Diría que no quieren necesariamente un partido diferente, sino diferente tipo de políticos", apostilla.

Mike Ongstad dirige las relaciones con los medios del Forward Party, una nueva formación política creada por el excandidato a las primarias demócratas Andrew Yang, que intenta romper el monopolio de los dos grandes partidos. "La gente de mi edad, casi tengo 40, ha nacido en un sistema que nos parece que funciona y que te absorbe - relata a RTVE.es - Pero los más jóvenes están creciendo en un mundo donde el sistema no funciona".

Ongstad menciona temas como el cambio climático o el control de armas, en los que los grandes partidos se sitúan en extremos enfrentados. "Creo que hay un montón de asuntos en este país que afectan a los jóvenes, y que en lugar de tomarse en serio se usan como una pelota, se los lanzan unos a otros con la intención de avanzar un poco más en su posición, lograr un poco más de poder, y nadie hace nada".

Ongstad asegura que las propuestas del Forward Party, como la reforma del sistema electoral, y su promesa de guiarse "por principios en lugar de por una ideología rígida" son bien recibidas por los votantes jóvenes.

Para Claudia Yoli Ferla, el problema no son los partidos, sino la brecha generacional. "Los jóvenes están cansados de un proceso político que no les toma en serio, que no soluciona los problemas y no refleja nuestros valores. Nuestra generación está harta de un sistema que no responde", insiste.