El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este miércoles que perdonará parte de la deuda que millones de estudiantes universitarios tienen con el Gobierno federal para poder pagar sus estudios, en un guiño al voto joven a poco más de las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre.

"Cumpliendo con una de mis promesas de campaña, mi Administración anuncia un plan para dar a las familias trabajadoras y de clase media un poco de espacio para respirar", ha afirmado el mandatario a través de su cuenta en Twitter.

“In keeping with my campaign promise, my Administration is announcing a plan to give working and middle class families breathing room as they prepare to resume federal student loan payments in January 2023.



I'll have more details this afternoon. pic.twitter.com/kuZNqoMe4I“