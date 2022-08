La inflación de Estados Unidos baja al 8,5% en julio

También destaca la subida interanual de los transportes del 9,2%, aunque este mes los precios se redujeron medio punto. El precio de los vehículos nuevos siguió subiendo, un 0,6%, y acumula un aumento anual del 10,4%.

En la mañana de este miércoles, el presidente de EE.UU., Joe Biden, ha hecho una breve alusión a los precios de consumo en un mensaje en redes sociales. Ha apuntado que "un tercio de la inflación subyacente se debió a los altos precios de los automóviles debido a la escasez de semiconductores" y ha asegurado que con la ley de microchips aprobada el martes Estados Unidos volverá a "liderar el camino".

“Last year, one-third of core inflation was due to high prices for automobiles because of the shortage of semiconductors.



With the CHIPS and Science Law boosting our efforts to make semiconductors right here at home, America is back leading the way.“