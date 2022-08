El registro de la mansión de Donald Trump en Florida por el FBI ha elevado la tensión política en Estados Unidos, con las elecciones de medio mandato -que se celebrarán en noviembre- a la vuelta de la esquina.

Se trata de la primera vez en la historia de Estados Unidos que la casa de un expresidente es registrada como parte de una investigación criminal y tanto Trump como otros republicanos han condenado la medida y denunciado que detrás hay motivos políticos. Según la orden judicial publicada este viernes, el FBI le investiga por violar presuntamente la ley de Espionaje de Estados Unidos.

Trump todavía no ha confirmado si presentará de nuevo su candidatura a la Presidencia para las elecciones en 2024 y los expertos afirman que es posible que -en que caso de que lo hiciera- utilizara el registro del FBI a su favor.

“Una investigación como esta, si no tiene unos resultados muy obvios y muy claros con una conclusión y una condena específica muy bien acatada y explicada, lo que está contribuyendo es a la construcción de Donald Trump como mártir y eso funciona muy bien en el Partido Republicano”, asegura a RTVE.es el profesor de Literaturas Hispánicas en la Universidad Rockford, Xabier Fole.

Si es condenado, es posible que Trump sea inhabilitado para presentarse como candidato. El registro de Mar-a-Lago se centra en el uso de Trump de documentos oficiales mientras era presidente, y en paralelo continúan otras dos investigaciones penales en su contra: una sobre posible interferencia electoral y otra sobre presuntos delitos financieros. Además, está abierta otra investigación en la que se está estudiando la opción de presentar cargos penales contra Trump por su papel en el asalto al Capitolio.

Los expertos también coinciden en que la reciente investigación al expresidente Trump podría beneficiar al Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato. “Lo bueno para los republicanos es que estas investigaciones están animando a sus votantes. No dudo que vayan a salir a votar, pero si los resultados no van en su dirección, dirán que hay fraude , como en las elecciones presidenciales”, opina la profesora de Relaciones Internacionales de la IE University, Alana Moceri.

Según Fole, todo depende de cómo concluyan las investigaciones al exmandatario republicano. “Si no hay una conclusión relatada con mucha claridad en la que se pueda ver que Trump ha cometido todos esos actos contra el país, habrá gente que seguirá creyendo que esto ha sido una manipulación del Departamento de Justicia , una acción política por el odio hacia Trump”, explica Fole, quien añade que, en caso de que las investigaciones no concluyan de esa forma, “es aún peor”. “ Tendremos a una persona que puede ser candidato en 2024 con una fuerza todavía mayor , que es la del victimismo, la de ser el mártir, la de ser la persona que ha sido víctima de persecución”, recalca.

Según una reciente encuesta del diaro The New York Times, a pesar de los bajos índices de aprobación de Biden, los demócratas están prácticamente empatados con los republicanos antes de las ‘midterm’. Entre los votantes encuestados, el 41% prefiere que los demócratas controlen la Cámara de Representantes, en comparación con el 40% que se decanta por los republicanos.

La posible inhabilitación de Trump para ser candidato

Después de haber superado dos ‘impeachments’ y una investigación sobre sus vínculos con Rusia cuando era presidente y mientras están en curso investigaciones sobre sus negocios financieros y acerca de su posible interferencia en las elecciones, Donald Trump se está planteando presentarse a la Presidencia en los comicios de 2024.

Hasta el momento, no ha confirmado si lo hará, aunque horas después de denunciar que la redada del FBI en su mansión de Florida era una persecución política, Trump publicó un vídeo que podría ser el indicio más claro de que tiene pensado presentarse a las elecciones. “No hay montaña que no podamos escalar. No hay cumbre que no podamos alcanzar. No hay desafío que no podamos afrontar”, afirmó en el vídeo.

“De momento no ha dicho que vaya a ser candidato. Está dando pinceladas, pero puede utilizar la redada a su favor, como utilizó muchas de las cosas de la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca, tergiversando todo lo que los medios de comunicación dicen y dando su propia verdad”, opina Cañero. "Además, con la red social que Trump ha promovido lanza constantes mensajes de ataque a Biden, a la Administración actual y dice que todo es una caza de brujas contra él. Eso vende mucho en Estados Unidos, porque la idea de que Washington es un pantano que hay que drenar, que es lo que Trump dijo en las primeras elecciones, todavía tiene como mensaje mucho calado dentro de determinados votantes de Estados Unidos", añade.

Pero si la investigación relacionada con el uso de documentos presidenciales clasificados por parte de Trump termina con una condena, algunos expertos sugieren que se le podría impedir legalmente que se volviera a presentar a unas elecciones. Según The Washington Post, el registro en la casa de Trump tenía como objetivo encontrar documentos clasificados sobre armamento nuclear.

La Sección 2071 del Título 18 del Código de Estados Unidos establece que cualquier persona con custodia de documentos gubernamentales que “deliberada e ilegalmente oculte, sustraiga, borre o destruya cualquier registro, procedimiento, mapa, libro, papel, documento u otra cosa, archivada o depositada en cualquier oficina pública” puede ser multada o encarcelada por hasta tres años. Además señala que cualquier persona condenada en virtud de esa ley “será inhabilitada para ocupar” un cargo federal. Por esta razón, una condena a Trump podría acabar con sus supuestas intenciones de volver a la Casa Blanca.

“Es un manejo y un tejido legal que todavía no está demasiado claro hasta que se empiecen a publicar un poco las razones por las que el FBI registró su vivienda. Cuando se conozca qué es lo que realmente tienen ahora contra él, se podrá conocer si realmente se puede inhabilitarle o no”, explica Fole.