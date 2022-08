Asalto al Capitolio, fraudes y cuentas: las causas judiciales a las que se enfrenta Donald Trump

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que agentes del FBI habían allanado su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, en el sureste de Florida. Sin embargo, por el momento, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no se han pronunciado al ser preguntados por Reuters sobre las afirmaciones del exmandatario.

Aunque el enfoque de la investigación no se ha expuesto de manera clara, a continuación exponemos algunas de las investigaciones y demandas que enfrenta el expresidente.

¿Su carrera presidencial le impide ser procesado?

La respuesta es no. Mientras que el Departamento de Justicia tiene una política de décadas de antigüedad según la cual un presidente en funciones no puede ser acusado, no existe esa protección para los candidatos presidenciales. No obstante, procesar a un candidato podría tener implicaciones políticas, según el profesor de derecho de la Universidad Estatal de Michigan, dijo Brian Kalt.

"No conozco ninguna razón constitucional por la que un candidato presidencial tenga algún tipo de inmunidad penal", ha afirmado el profesor.