El también senador republicano Ted Cruz se ha manifestado en esta línea, manifestando que la redada contra Trump "no tiene precedentes". "Es corrupta y es un abuso de poder. Lo que Nixon intentó hacer, Biden lo ha implementado ahora: ha armado completamente al Departamento de Justicia y al FBI para apuntar a sus enemigos políticos", ha añadido.

El Comité Nacional Republicano (RNC) ha denunciado que "incontables veces hay ejemplos de Demócratas que se burlan de la ley y abusan del poder impunemente", según un comunicado publicado tras conocerse la redada.

"El poder absoluto corrompe de manera absoluta. Los demócratas arman continuamente a la burocracia contra los republicanos. Esta redada es escandalosa. Este abuso de poder debe detenerse y la única forma de hacerlo es eligiendo republicanos en las elecciones de noviembre", ha señalado la presidenta del comité, Ronna McDaniel.

