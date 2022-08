El FBI registra la residencia de Trump en Florida en busca de documentos oficiales

El FBI ha registrado este lunes Mar-a-Lago, la mansión que el expresidente estadounidense Donald Trump posee en Palm Beach, en el sureste de Florida, según ha anunciado el propio exmandatario. El diario The New York Times apunta que el FBI estaría buscando documentos oficiales.

"Estos son tiempos oscuros para nuestra nación, mientras mi bella casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach, está ahora siendo sitiada, asaltada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI", ha escrito Trump (2017-2021) en un comunicado. El republicano afirma que "nunca antes le había pasado algo así a un presidente de los Estados Unidos".

"Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada", ha señalado Trump.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aliado político de Trump, ha subrayado que se trata de una redada de "adversarios" políticos y ha dicho que Hunter Biden, al que los republicanos acusan de corrupción, está recibiendo mejor trato.

"Es otra escalada en el uso de armas de las agencias federales contra los opositores políticos del Régimen, mientras que personas como Hunter Biden son tratadas con guantes de seda", ha subrayado DeSantis.

El FBI busca documentos oficiales, según el Times

El FBI estaría buscando documentos oficiales en la residencia de Florida del expresidente, según ha publicado este lunes el diario The New York Times, que ha citado fuentes cercanas a la investigación.

De acuerdo con la versión del Times -uno de los periódicos más críticos con el expresidente- estos documentos incluirían, entre otros, material clasificado que Trump se habría llevado consigo de la Casa Blanca en lugar de haberlo entregado al archivo histórico como manda la ley.

La información del Times viene firmada por Maggie Haberman, la misma redactora que ha escrito un libro en que se publican fotografías en las que aparecen unas notas que Trump supuestamente habría tirado al inodoro mientras era presidente.

Las imágenes forman parte del libro Confidence Man: The making of Donald Trump and the breaking of America, y han sido conseguidas por la autora gracias a fuentes de la antigua Administración republicana.

Una de esas imágenes enseña un inodoro en el interior de la Casa Blanca y la segunda otro de un viaje al extranjero de Trump. En una de las notas rotas se puede leer la palabra "cualificado", y en otra Stefanik, una posible referencia a la congresista republicana Elise Stefanik, aliada de Trump, que llegó a ser la "número tres" del partido en la Cámara Baja. No está claro quién las escribió, pero según CNN su caligrafía parece ser la del expresidente.

"¿Quién sabe qué eran esos papeles? Solo él y supuestamente quien lidiara con eso", ha dicho Haberman este lunes a CNN, dejando claro que más allá del contenido que se puede intuir lo más importante de la cuestión afecta a la conservación de los documentos oficiales.

No es la primera vez que se acusa a Trump de romper documentos oficiales. En febrero, los medios publicaron el hallazgo de varias cajas con material e información de trabajo que el expresidente tenía en su casa de Florida.

Entre los documentos había correspondencia que le envió el líder norcoreano Kim Jong-un durante el proceso de deshielo bilateral, y que Trump describió en una ocasión como "cartas de amor", así como una misiva que le dejó en el Despacho Oval su predecesor, Barack Obama (2009-2017).

Haberman ya había asegurado en febrero que Trump solía tirar papeles por el inodoro y que según el personal de la Casa Blanca algunas veces llegaba a obstruir las tuberías, una acusación que el expresidente consideró entonces "categóricamente falsa".

"Tienes que estar bastante desesperada por vender libros si parte de tu estrategia promocional son fotografías de papeles en una taza", señaló este lunes la portavoz de Trump, Taylor Budowich, al medio digital Axios.