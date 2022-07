El Gobierno de EE.UU. investiga los esfuerzos de Trump por cambiar el resultado electoral

El Gobierno de Estados Unidos investiga al expresidente del país Donald Trump (2017 - 2021) como parte de sus pesquisas sobre los esfuerzos por cambiar ilegítimamente el resultado electoral de los comicios presidenciales de 2020, según publicó este martes el diario The Washington Post.

Según el Post, que ha citado a cuatro fuentes conocedoras de la investigación, el Departamento de Justicia de EE.UU. está preguntando bajo juramento a los testigos sobre conversaciones mantenidas con Trump, sus abogados y otros de sus colaboradores más cercanos entre diciembre de 2020 y enero de 2021.

Los investigadores están tratando de lograr detalles sobre la presión que el exmandatario ejerció sobre su entonces vicepresidente, Mike Pence, y las instrucciones que dio a sus abogados y asesores sobre los llamados "electores falsos".

Este mismo martes se conoció qué aliados de Trump hablaron abiertamente entre ellos de preparar "electores falsos" que fingiesen haber sido elegidos por las urnas para dar la victoria en el Congreso al político conservador el 6 de enero de 2021, cuando se dio la toma del Capitolio, en lugar de al presidente electo, Joe Biden.

Según publicó el diario The New York Times, que citó correos electrónicos obtenidos por el comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. que investiga lo ocurrido en esa jornada, la mayoría de los aliados de Trump, que prepararon la estrategia de "electores falsos" fueron abogados.

Trump insiste en "triunfo" de 2020 y no descarta ser candidato presidencial

El expresidente de Estados Unidos ha vuelto este martes a Washington por primera vez desde que abandonó el poder en 2021 y, además de reivindicarse ganador de las últimas elecciones presidenciales, ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de volver a presentarse.

"Me presenté una primera vez y gané. Después me presenté una segunda vez y me fue mucho mejor. Tuve muchos millones más de votos. Tal vez lo tengamos que hacer de nuevo", ha dicho ante el centro de pensamiento conservador America First Policy Institute.

Sin declarar abiertamente su intención de intentar optar de nuevo a la Casa Blanca, el exmandatario republicano se negó a quedarse en un segundo plano.

"Si renuncio a mis creencias, si acepto quedarme en silencio y en casa, sería fácil. La persecución a Donald Trump cesaría de inmediato, pero no lo puedo hacer porque amo nuestro país y a la gente de nuestro país", sostuvo.

El exdirigente insistió en que se sacrifica por Estados Unidos: "Hacerlo es un honor, porque si no lo hago, nuestra nación está condenada a ser otra Venezuela u otra Unión Soviética. Estamos encaminados a eso", lamentó.

Trump no ha reconocido aún su derrota en los comicios de 2020 al alegar sin pruebas que hubo fraude electoral, algo que fue desestimado por varios tribunales de EE.UU., incluido el Tribunal Supremo.