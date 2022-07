El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha vuelto este martes a Washington por primera vez desde que abandonó el poder en 2021 y, además de reivindicarse ganador de las últimas elecciones presidenciales, ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de volver a presentarse.

"Me presenté una primera vez y gané. Después me presenté una segunda vez y me fue mucho mejor. Tuve muchos millones más de votos. Tal vez lo tengamos que hacer de nuevo", ha dicho ante el centro de pensamiento conservador America First Policy Institute.

Sin declarar abiertamente su intención de intentar optar de nuevo a la Casa Blanca, el exmandatario republicano se negó a quedarse en un segundo plano.

Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW