Trump se negaba a desacreditar a los asaltantes del Capitolio un día después

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a desacreditar a los asaltantes del Capitolio cuando se dirigió a la nación el 7 de enero de 2021, un día después de que tuviera lugar ese ataque, según revelaciones de este lunes del comité parlamentario que investiga lo sucedido.

La congresista demócrata Elaine Luria, integrante de esa comisión, ha señalado en Twitter que el antiguo mandatario republicano no se había mostrado reticente solo a decirle a la gente que se fuera a casa el 6 de enero, tal y como ya se sabía, sino también a solicitar al Departamento de Justicia que los persiguiera.

