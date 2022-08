El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, autorizó el registro del pasado lunes a la residencia del expresidente Donald Trump en Florida y ha pedido este jueves autorización a un tribunal del sur de este estado para que haga pública dicha orden. Además, según The Washington Post, el FBI buscó documentos clasificados sobre armas nucleares.

“FBI searched Trump’s home looking for nuclear documents and other items, according to people familiar with the investigation https://t.co/kbfLiO2veE“