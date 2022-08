El FBI se ha llevado aproximadamente 12 cajas de la residencia del expresidente Donald Trump en Florida, según ha confirmado una de las abogadas del político republicano a medios estadounidenses.

Christina Bobb, una de las juristas que representa al exmandatario republicano, ha asegurado en entrevistas a medios haber estado presente en Mar-a-Lago cuando se llevó a cabo el registro.

Según la abogada, que ha dado más detalles sobre el registro que ha provocado fuertes reacciones entre los políticos estadounidenses, los agentes del FBI le entregaron una copia de la orden judicial que les autorizó a entrar en la residencia en Florida de Trump.

"La declaración jurada con la documentación que detalla cuál fue causa probable con la que obtuvieron la orden (de registro) estaba sellada. No sabemos cuál es la causa probable", ha dicho Bobb al portal de noticias afín al expresidente, Real America’s Voice.

La abogada, no obstante, ha añadido que los agentes del FBI le informaron que estaban buscando documentos con información clasificada que no debieron haber sido retirada de la Casa Blanca.

Información clasificada que no debió retirarse de la Casa Blanca

Mientras, la Casa Blanca ha asegurado que el presidente, Joe Biden, no estaba avisado del registro y se enteró por los medios de comunicación, y ha recalcado que esta investigación es "independiente".

Biden no estaba avisado del registro

El congresista Scott Perry denuncia que el FBI le ha confiscado el móvil

El representante republicano por Pensilvania, Scott Perry, ha denunciado que el FBI ha confiscado su teléfono en el marco de la redada realizada por los agentes federales en la residencia en Florida deTrump.

Así lo ha anunciado en la noche este martes en un comunicado al que ha tenido acceso la cadena Fox News, en el que ha detallado que tres agentes del FBI se le han acercado con una orden judicial mientras viajaba con su familia para confiscarle el móvil.

"Esta mañana, mientras viajaba con mi familia, tres agentes del FBI me han visitado y me han confiscado mi teléfono. No han intentado comunicarse con mi abogado, quien habría hecho arreglos para que se quedaran con mi teléfono si ese fuera su deseo", ha dicho Perry en la misiva, asegurando que el dispositivo contiene informaciones personales y privadas sobre su esposa, familiar, electores y amigos.

"Estoy indignado, aunque no sorprendido, de que el FBI, bajo la dirección del Departamento de Justicia de Merrick Garland, haya incautado el teléfono de un miembro del Congreso", ha aseverado el parlamentario estadounidense, subrayando que "nada de esto es asunto del Gobierno".