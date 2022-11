El presidente estadounidense, Joe Biden, y Barack Obama, uno de los oradores más potentes del Partido Demócrata, han unido fuerzas este sábado para hacer campaña en Pensilvania y plantar cara al republicano Donald Trump, quien ha dado un mitin en la otra punta del estado.

A tres días para las elecciones legislativas, toda la atención se ha centrado en Pensilvania, estado clave que podría determinar qué partido controla el Senado y que tiene un gran significado simbólico para los tres líderes: Obama lo ganó en los comicios de 2008 y 2012, Trump se lo arrebató a los demócratas en 2016 y Biden lo recuperó en 2020.

La democracia, en juego

Obama se ha dirigido a la multitud y ha argumentado que las elecciones del martes son esenciales para el futuro de Estados Unidos.

"La verdad, los hechos, la lógica, la razón y la decencia, todo está en juego en las urnas. La democracia misma está en juego. ¡Hay mucho en juego!", ha manifestado Obama.

Barack Obama durante su discurso. REUTERS/Kevin Lamarque

Horas antes, el expresidente había hecho campaña por Fetterman en Pittsburgh y ofreció una imagen sombría de un país a punto de perder la democracia. Sin embargo, pidió a los demócratas que no se "enfaden", que no se "depriman" y que acudan a las urnas el martes. "Asegurémonos de que nuestro país no retrocede 50 años. La única manera de salvar la democracia es luchar juntos por ella", aseveró Obama.