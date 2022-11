A poco más de un día de las elecciones de mitad de mandato en EE.UU., los republicanos siguen sin tener la mayoría asegurada en la Cámara de Representantes y se han adelantado ligeramente en el Senado. Una victoria en las dos cámaras podría darles el control del Congreso el próximo 8 de noviembre, aunque los demócratas todavía conservan alguna posibilidad de conservar la Cámara Alta. Así se resumen, a grandes rasgos, las encuestas de unas elecciones de mitad de mandato que trascienden la política nacional. El actual presidente, Joe Biden, llega con una popularidad tocada, los comicios prometen ser especialmente reñidos y habrá dos temas clave: la economía y el aborto.

Las probabilidades de una victoria republicana en ambas cámaras han crecido durante el último mes, según las últimas proyecciones del medio estadounidense FiveThirtyEight. Pero, tras un fin de semana de intensa campaña, la formación del expresidente Donald Trump siguen sin tener la mayoría en la Cámara Baja que las encuestas pronosticaban hace unos días. Lo que sí parece seguro en los sondeos es que el partido en el Gobierno perderá representantes, algo bastante común en las elecciones legislativas. La ventaja de los demócratas en la pelea por el control del Senado es cada vez más pequeña, pero todavía conservan algunas posibilidades de obtener una mayoría fundamental para la Administración Biden.

Estas son algunas claves de las encuestas de las ‘midterms’ de 2022:

Los demócratas de Joe Biden, que actualmente ostentan una mayoría de solo ocho asientos, van perdiendo en esta carrera. Además, el presidente llega a esta cita electoral con una desaprobación de su gestión superior al 50% , que podría verse castigada en las urnas, según la opinión de la mayoría de los votantes encuestados por el Pew Research Center . "Con la decisión del Tribunal Supremo sobre el aborto y la localización de documentos clasificados en la residencia de Trump en Florida de este verano, el viento soplaba a favor de los demócratas. Pero, en las dos últimas semanas, todo ha vuelto a centrarse en un tema que no les favorece: la inflación y la economía ", explica a DatosRTVE la investigadora principal sobre EE.UU. del Real Instituto Elcano, Carlota García.

Cuando los estadounidenses registrados con edad y derecho al voto acudan a las urnas el próximo 8 de noviembre, la mayoría votará a un congresista republicano. Esto es lo que se desprende de la simulación diaria con más de 40.000 posibles resultados electorales a partir de encuestas que realiza la web especializada en política estadounidense FiveThirtyEight. Ahora bien, la victoria del partido del expresidente Donald Trump no está garantizada.

Con los distritos más empatados sin un ganador claro, el partido de Joe Biden ha consolidado votos en California y Nueva York , donde es posible que gane un escaño más de los previstos. Sin embargo, el Partido Demócrata se está viendo lastrado por la decisión de 30 congresistas de no presentarse a la reelección. Ni siquiera ganando los 11 distritos que hay en el aire tendría garantizada la victoria. Las encuestas solo le son favorables en ocho de ellos y su baza más probable está en el decimoséptimo de Pensilvania.

Demócratas y republicanos están muy igualados en dos distritos de Texas , uno de Virginia y otro de Nevada , según los modelos de FifeThirtyEight. Las proyecciones de otros medios no parecen deshacer el empate en el valle del Río Grande: la demócrata Michelle Vallejo está plantando cara a la favorita republicana Monica de la Cruz, mientras que Mayra Flores (Rep.) y Vicente Gonzalez (Dem.) presentan las mismas oportunidades de ganar.

Como muestra este mapa, de los 435 distritos que componen la geografía electoral estadounidense, solo hay 12 para los que las proyecciones no dan un ganador claro. Un distrito de Iowa y otro de Oregón , que se habían decantado hacia los republicanos en las últimas jornadas, vuelven a estar en el aire. Si se mantienen las predicciones actuales, los republicanos solo necesitan uno de ellos para rebasar la mayoría de la Cámara (118 escaños). Además, uno de cada cinco de los que podrían ir a manos del partido de Joe Biden sigue sin estar asegurado.

Tres escaños para decidir la mayoría del Senado

"Denme dos senadores demócratas más", rogaba el presidente Biden en el Evento Nacional del Comité Demócrata del pasado septiembre. Aunque no serían suficientes para imponer toda su agenda, su partido considera que necesita tener al menos 52 escaños de los 100 que conforman el Senado para controlarlo con una mayoría holgada y sin bloqueos. Por el momento, las encuestas le dan dos menos desde mediados de octubre, y el partido republicano se ha adelantado en un escaño en la última semana. Siguiendo las proyecciones de FiveThirtyEight, las posibilidades de que esta balanza se incline hacia el lado demócrata son muy parecidas a las de que lo haga hacia el republicano.

En este reñido escenario, tres escaños podrían decidir las elecciones. Como muestra el siguiente mapa, los republicanos, que han afianzado las posibilidades de reelección de Marco Rubio en Florida, mantendrían 20 de los 21 escaños que ya tenían y que ahora se renuevan. Por su parte, los demócratas perderían dos de los 14 que actualmente ocupan. En este empate técnico, los escaños en juego son Georgia, Nevada y Pensilvania, que están llamados a decidir la elección.

El estado más dividido es Georgia, donde los candidatos de ambos partidos son afroamericanos, igual que un tercio de los potenciales electores. El demócrata Raphael Warnock, por detrás en las encuestas, cuenta con la ventaja de intentar renovar el cargo al que accedió en una elección especial celebrada en 2021. Se enfrenta al exjugador de fútbol americano Herschel Walker. Un antiabortista que recibió el apoyo del expresidente Donald Trump tras las primarias y se ha visto envuelto en una polémica tras revelarse que pagó la interrupción del embarazo de su exnovia.

En Nevada, los republicanos no han ganado una carrera al Senado desde 2012, pero la suerte aún no está echada. El exfiscal republicano Adam Laxalt tiene la oportunidad de desbancar a la letrada demócrata Catherine Cortez Masto, a quien ya sustituyó al frente de la Fiscalía de ese estado en 2015. Las encuestas le dan una ligera ventaja, pero hay elementos que juegan en su contra. Desde el medio estadounidense Politico no descartan la reelección de la demócrata, basándose tanto en el fracaso de Laxalt al intentar convertirse en gobernador hace cuatro años, como en la buena recaudación de la campaña de Cortez.

El candidato de Pensilvania John Fetterman tuvo la llave para dar a los demócratas el control de la Cámara Alta que anhela Biden. Las encuestas siguen a su favor, pero ya no pronostican un cambio de color en estas elecciones. Enfrente tiene al cirujano Mehmet Oz, que intenta captar la estela que ha mantenido a su compañera de partido Pat Toomey en el cargo durante los dos últimos mandatos. Oz también ha cuestionado el estado de salud de su oponente, que todavía se recupera de un derrame cerebral.