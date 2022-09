Biden llama a defender la democracia frente a Trump y sus seguidores

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho un llamamiento este jueves a defender la democracia en el país, que considera amenazada por el exmandatario Donald Trump (2017-2021) y sus seguidores, cuando faltan dos meses para las elecciones de mitad mandato.

"Durante mucho tiempo creímos que la democracia estadounidense estaba garantizada. Pero no lo está. Tenemos que defenderla, protegerla, ponernos de pie", ha dicho Biden durante su discurso desde la ciudad de Filadelfia, considerada la cuna de la democracia de EE.UU.

Biden ha advertido de que Trump y sus seguidores, conocidos como "MAGA" por el eslogan "Make America Great Again" (Hagamos EE.UU. grande de nuevo), "no respetan la Constitución ni la voluntad del pueblo", ya que rechazan los resultados de las elecciones de 2020 en las que Biden se hizo con la presidencia. "Donald Trump y los republicanos MAGA representan un extremismo que amenaza los cimientos de nuestra República", ha sostenido el líder demócrata.

"Como presidente, voy a defender nuestra democracia y pido que todos los estadounidenses se unan a mí", ha exclamado Biden, quien en el mitin ha estado acompañado por su esposa, Jill Biden.

En los sondeos, el Partido Republicano sigue como favorito para ganar la mayoría de escaños en la Cámara de Representantes de cara a las elecciones legislativas, pero han perdido terreno en las últimas semanas por las recientes medidas económicas adoptadas por el presidente Biden, y el retorno del expresidente Donald Trump a la escena pública a raíz de la redada del FBI en busca de documentos clasificados en su mansión de Mar-A-Lago (Florida).

El registro en casa de Trump podría condicionar legislativas

"Demasiado de lo que está ocurriendo en nuestro país no es normal", ha considerado Biden, que ha condenado las amenazas contra el FBI por el registro en la mansión de Florida del expresidente en busca de documentos clasificados.

El FBI registró la mansión de Trump en Florida sin conocimiento del presidente de Estados Unidos, según sostuvo la Casa Blanca. "No. El presidente no fue informado, no estaba al tanto. Nadie en la Casa Blanca fue avisado" dijo la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, que aseguró que pese a lo delicado y excepcional de la actuación, el Departamento de Justicia no informó previamente a Biden.

Entre la documentación requisada figuran 26 cajas etiquetadas, cada una con un número, así como varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de "alto secreto" o "confidencial". Desde que se conoció públicamente la redada, Donald Trump se ha dedicado a publicar a través de Truth, su propia red social, mensajes incendiarios sobre lo que considera una persecución política, un "abuso" y un "ataque a la democracia".

A Trump se le investiga por la posible comisión de tres crímenes: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitarle para ocupar cargos políticos. Sin embargo, sus abogados sostienen que los documentos clasificados estaban en lugar seguro en su casa.

El registro provocó un terremoto político que podría condicionar tanto las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre como las presidenciales de 2024 y que está agravando la polarización política en todo el país.