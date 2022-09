Un exagente de Nueva York, Thomas Webster, ha sido condenado a diez años de cárcel por agredir a la policía durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos, en el que una turba de seguidores del expresidente Donald Trump entraron el lugar para intentar frenar la confirmación de los resultados de las elecciones en las que resultó elegido el presidente Joe Biden.

La sentencia a Webster es la más larga dictada hasta ahora en un caso relacionado con el ataque, según han informado Político y CBS News. El pasado 12 de agosto, otro agente de la Policía de Virginia, Thomas Robertson, fue también condenado por participar a más de siete años de prisión, una sentencia similar a la de un ciudadano de Texas, Guy Reffitt, que irrumpió en el Capitolio con un arma y amenazando a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Agredió a un agente con una asta de bandera

La escena del ataque, filmada con una cámara corporal que portaba la víctima, atestiguaba la violencia de esos momentos y permitió que el jurado de la corte federal de Washington acordara en mayo la culpabilidad de Webster.

El tribunal rechazó también los argumentos del expolicía neoyorkino en los que aseguraba que actuaba en defensa propia cuando golpeó al oficial, encargado de defender el edificio, con un asta de bandera y lo abordó para retirarle la máscara antigás que portaba. "El acusado es sentenciado a términos concurrentes de 120 meses", según los detalles de la sentencia publicados en la página web del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. También ha sido condenado a tres años de libertad vigilada.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia justifica la severidad de la sentencia por el pasado policíal y militar de Thomas Webster. "El señor Webster no solo traicionó su juramento, sino también a sus compañeros agentes del orden público, que arriesgan sus vidas todos los días para proteger al público", ha dicho un funcionario del FBI en Washington, Steven D'Antuono.



Los fiscales federales habían recomendado una sentencia de prisión de 17 años y seis meses, mientras que el departamento de libertad condicional del tribunal pedía una sentencia de 10 años de prisión. El juez, no obstante, no estaba obligado por esas recomendaciones. "Yo también desearía que te hubieras quedado en casa en Nueva York, que no hubieras venido al Capitolio ese día, porque todos nosotros estaríamos mucho mejor. No solo tú, tu familia, el país", ha dicho el juez de distrito Amit Mehta, citado por CBS News, cuando anunció la sentencia.