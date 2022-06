El fallo "podría llevar a 26 estados a moverse rápidamente a prohibir el aborto, dejando al menos a 36 millones de mujeres de edad reproductiva, y otras personas que pueden quedar embarazadas, sin acceso al aborto", según Planned Parenthood, la organización que gestiona la mayor red de clínicas de salud reproductiva del país.

De hecho, nada más salir la sentencia, Misuri ha anunciado que se convertía en el primer estado en poner fin al aborto.

“�� BREAKING �� Following the SCOTUS ruling overturning Roe v. Wade, Missouri has just become the first in the country to effectively end abortion with our AG opinion signed moments ago. This is a monumental day for the sanctity of life. pic.twitter.com/Jphy72R4rq“