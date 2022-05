Tan solo minutos después de que el medio publicara el borrador, decenas de personas se han concentrado frente al edificio del Tribunal Supremo pidiendo la salida de Alito, ante una filtración que no tiene precedentes según los estándares de confidencialidad del tribunal.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el líder de la mayoría en el Senado han declarado en un comunicado conjunto que si este informe es exacto, el Supremo "está preparado para infligir la mayor restricción de derechos en los últimos 50 años, no solo a las mujeres, sino a todos los estadounidenses".

“If the report is accurate, the Supreme Court is poised to inflict the greatest restriction of rights in the past fifty years – not just on women but on all Americans.“

"Los votos informados de los jueces designados por los republicanos para anular 'Roe versus Wade' se considerarían una abominación, una de las peores y más dañinas decisiones de la Historia moderna", han recalcado.

En Nueva York ha habido protestas contra la decisión del Supremo. La manifestación, que ha comenzado en Foley Square de Manhattan alrededor de las 5 horas (hora local), ha congregado a decenas de ciudadanos, incluida la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que ha dado un discurso frente a la multitud, según ha recogido la agencia de noticias Bloomberg.

"Esta noche, los neoyorquinos se unieron para decir: Quitad vuestras prohibiciones fuera de nuestros cuerpos. No nos callaremos. Es nuestro cuerpo, nuestra elección, y vamos a luchar para proteger el derecho al aborto", ha dicho James adjuntando una fotografía del mítin en su perfil oficial de Twitter.

“Banning abortion won’t stop people from getting abortions. It will make it much harder for people across the country to access safe and legal abortions and will criminalize our control over our own bodies.



Our reproductive rights belong to us and we will fight for them. pic.twitter.com/vbGqnBAFJd“