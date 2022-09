El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido este miércoles finalizar con la inseguridad alimentaria en el país para el año 2030. El mandatario movilizará 8.000 millones de dólares públicos y privados para reducir drásticamente la cifra de 34 millones de personas, incluidos cinco millones de niños, que se encuentran en situación de riesgo.

En 2021, según datos del Departamento de Agricultura, el 10,2% de los hogares del país sufrieron inseguridad alimentaria en algún momento a lo largo del año, un porcentaje similar al de 2020. Y en las casas con hijos menores de 18 años esa cifra se elevó al 12,5%, aunque en algunos casos solo los adultos se vieron afectados.

La estrategia presidencial para reducir esos datos se asienta en tres pilares: facilitar el acceso de los ciudadanos a comida que mantenga a sus familias sanas, ofrecer la información necesaria para poder elegir dietas saludables e impulsar el ejercicio físico.

"La buena noticia es que ya hemos creado una buena base para esto", ha apuntado Biden en una cita que cuenta con el chef español José Andrés como invitado final y que ha incluido a senadores, representantes de ONG y de agencias estatales dedicadas a esta labor. En cualquier país y en cualquier estado de Estados Unidos, ha añadido el presidente, si un padre no puede alimentar a sus hijos, "nada más importa".

Se trata de la primera conferencia que se celebra en la Casa Blanca sobre Hambre, Nutrición y Sanidad desde 1969, año en que el mandatario republicano Richard Nixon se volcó con esa misma causa, impulsando legislaciones como la del Programa de Desayuno Escolar.

“It has been decades since the first White House Conference on Hunger, Nutrition, and Health. And in that time, we've learned so much more about nutrition and health.



I'm proud to convene again – I know together we can make America a stronger, healthier nation. pic.twitter.com/yWuJWMUwbi“