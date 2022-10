Cinco años del #MeToo, una revolución a través de un hashtag: "Ahora se aprecia la magnitud del problema"

Hace cinco años, Alyssa Milano popularizaba una frase que ya había sido utilizada 10 años atrás por Tarana Burke en la red social MySpace, donde esta activista de derechos sociales iniciaba la búsqueda del "empoderamiento a través de la empatía".

"Fue probablemente esta misma empatía, ya no solo entre víctimas, ni tampoco solo entre mujeres, la que hizo que el mensaje calara y sirviese para concienciar al resto de la sociedad", expone a RTVE.es la directora de la facultad de Derecho de la Universidad Nebrija, Ana Quintana.

La utilización del hashtag #MeToo creaba un espacio que acabó con el miedo y la vergüenza de muchas víctimas que encontraron en las redes sociales una plataforma a su medida para volcar sus denuncias, poniendo de manifiesto que mujeres (y hombres) de todo el mundo habían sufrido situaciones similares.

“If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n“