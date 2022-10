La inflación en la zona euro subió en octubre hasta el 10,7%, un récord en su serie histórica y ocho décimas más que le dato de septiembre, según el dato preliminar publicado este lunes por Eurostat. El organismo publicará los datos completos el próximo 17 de noviembre.

El principal responsable del alza es, de nuevo, la energía, que se ha encarecido un 41,9% frente al 40,7% del pasado mes de septiembre. También han subido un 13,1% los alimentos, el alcohol y el tabaco, 1,5 puntos más que en septiembre.

En el caso de los servicios, se han incrementado un 4,4%, y los bienes industriales no energéticos un 6%. Asimismo, los alimentos no procesados subieron un 15,4%, 2,7 puntos más que en septiembre.

