Las protestas en Irán se intensifican en medio de una fuerte represión

Las protestas se han intensificado en Irán desde la conmemoración del fallecimiento de Mahsa Amini , en medio de una fuerte represión que ha causado al menos ocho muertes en las últimas jornadas, según grupos de derechos humanos.

Irán vive protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Amini tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico.

Las movilizaciones se han intensificado desde que el miércoles miles de personas desafiaron a las autoridades para conmemorar los 40 días de la muerte de Amini, fecha que pone fin al luto de la familia.

Esa conmemoración fue fuertemente reprimida por las fuerzas de seguridad con munición real, gases lacrimógenos y perdigones en varios puntos del país, lo que ha provocado nuevas protestas, denunció Amnistía Internacional (AI).

Según esta organización al menos ocho personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad en cuatro provincias desde entonces.

Las protestas por la muerte de Amini están protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres al grito de "¡Mujer, vida,libertad!" que lanzan consignas contra el Gobierno y queman velos , uno de los símbolos de la República Islámica y algo impensable no hace mucho.

La ONU pide a Irán que escuche las reclamaciones "legítimas" de las protestas

Mientras, la ONU ha dicho este viernes que está cada vez más preocupada por el número de muertes que se están registrando en las protestas en Irán y ha reclamado a las autoridades que abandonen el uso excesivo de la fuerza y que escuchen las reclamaciones "legítimas" de los manifestantes.

"Condenamos todos los incidentes que han resultado en muertes o lesiones serias de manifestantes y reiteramos que las fuerzas de seguridad deben evitar todo el uso de la fuerza innecesario o desproporcionado contra manifestantes pacíficos", ha dicho el portavoz de Naciones Unidas Stéphane Dujarric.

Poco antes, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusaba a las autoridades iraníes de no entregar a las familias los cadáveres de los manifestantes muertos en las protestas, o de hacerlo sólo bajo ciertas condiciones. En algunos casos la entrega de los cuerpos sólo se produce si las familias se comprometen a no celebrar funerales o a no hablar con la prensa, aseguró una portavoz, quien también citó denuncias de heridos a los que se les ha negado un tratamiento médico en centros de detención.