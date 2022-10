El embajador de Irán en España, Hassan Ghashghavi, ha concedido una entrevista a TVE para hablar sobre la polémica del velo obligatorio a raíz de la muerte de la joven Masha Amini, que desde hace cinco semanas ha provocado diversas protestas por el país y ante las que Europa ha sancionado a varios dirigentes. No obstante, Ghashghavi ha negado que la mayoría de las mujeres iraníes estén en contra del hiyab y ha culpado a la "satanización" de Occidente.

Pregunta: Irán ha vuelto a estar en los titulares en las últimas semanas a cuenta del velo, que desde hace más de 40 años es obligatorio para las mujeres. Pero, ¿puede revertirse? ¿Puede haber algún cambio legislativo en ese sentido?

Respuesta: Naturalmente, cada ley puede ser modificada. Pero eso no es lo que quiere la sociedad iraní. Según las encuestas que tenemos, la mayoría está a favor del velo y hasta el momento no hay nada que demuestre que las mujeres están en contra de él.

P: ¿Cuál es el porcentaje de las personas que están a favor del velo?

R: Hace dos años, un sondeo señaló que el 72% de los iraníes están a favor del hiyab. Pero el hiyab no es algo únicamente religioso. Antes de que llegase el Islam a Irán, las mujeres siempre han cubierto su cuerpo. Con una búsqueda en Google se puede ver que la vestimenta de las mujeres en Irán tiene una raíz histórica, es fácilmente demostrable.

P: Hablemos ahora de las protestas por la muerte de Masha Amini. El líder supremo dijo que estas manifestaciones eran altercados dispersos diseñados fuera de Irán. Cinco semanas después, ¿siguen siendo cuestiones puntuales o hay un movimiento de cierta entidad en la calle?

R: No es realista decir que todas las mujeres de Irán son partidarias del hijayb. Pero la forma de tratar estos temas por parte de las autoridades políticas y mediáticas de Occidente confirma la ira del líder supremo. Como ejemplo, el incidente con la escaladora Elnaz Rekabi. La prensa mundial lleva dos días afirmando que ha sido detenida, que le han confiscado el pasaporte y que le han obligado a publicar un mensaje en Instagram. ¿Cómo puede un embajador en Seúl confiscarle el pasaporte? Ayer la prensa española hablaba de su detención, y hoy ella misma ha desmentido todo.

P: ¿Se siente prejuzgado como iraní en este caso de la deportista?

R: Creo que ha habido prejuicios. Los medios de comunicación en España dicen que hay una dictadura en Irán. Pero nosotros hemos estado durante ocho años en una guerra impuesta por parte de Irak y Saddam Hussein no era considerado un dictador en ese entonces. Ningún medio español condenó esa dictadura ni el uso de armamento químico. Pero cuando el señor Bush decidió atacar con la ayuda del señor Tony Blair, inmediatamente se empezó a decir que Hussein era un dictador. ¿Cree usted que eso no es un enfoque selectivo? Hay cuatro fases en el proceso de satanización de un país por parte de los medios. Primero, dibujan una imagen satánica para preparar las condiciones para una guerra o para ponerle sanciones económicas. Después, las personas que sufren las sanciones comienzan a protestar y los medios dicen que están de lado del pueblo del país. En Irán, no hemos podido enviar medicamentos por unas sanciones sobre el sistema bancario. ¿Por qué ninguna televisión española ha hablado de eso? ¿Esas sanciones no iban contra las mujeres iraníes, contra las madres iraníes? No tenemos una buena experiencia sobre el doble rasero de los medios occidentales contra nuestro país.

P: Volviendo a las protestas. Según ONG que están fuera de Irán, se habla de 200 muertos en siete provincias, 23 de ellos menores. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado una investigación en Irán, ¿podrá entrar en el país e investigar?

R: Usted habla sobre 200, ¿y por qué no dice 2.000? ¿Por qué no dice 50 muertes o 12.000? En este momento hay periodistas españoles en Teherán. Creo que La Vanguardia tiene un corresponsal. A lo mejor no hace falta ni siquiera que la ONU esté allí para que se pueda informar de los acontecimientos. Vamos a prestar todas las facilidades para que los periodistas que quieran viajar a Irán puedan hacerlo bien. Hay unos problemas con Internet, hay que intercambiar algunos documentos para solucionar el visado, pero espero que se resuelve el tema y que los periodistas puedan ver de cerca la situación. De hecho, actualmente hay decenas de periodistas extranjeros en Irán. Irán no es un país cerrado, no tenemos nada que ocultar. En la prisión de Elvin ya anunciamos que murieron ocho personas por un incendio, pero en las redes sociales dicen que han fallecido 150. La mayoría de esas fuentes son parte de la oposición. Se puede publicar fácilmente un tuit falso. Si alguien ve las noticias de las redes pensará que hay millones de personas en la calle. Nuestros datos dicen que en la totalidad de esas protestas han estado presentes unas 80.000 de los 85 millones de iraníes. Pero si alguien ve lo que dicen las redes entenderá que es como si la gente de Toledo vieniese a Madrid para derrocar el sistema y trasladar la capital hasta Toledo. ¿De verdad alguien puede creerse esa ridícula afirmación hipotética?

P: Estoy muy de acuerdo con usted en que tenemos que ir los medios de comunicación para poder contarlo, y no solamente a través de las redes sociales. Pero, ¿esa comisión de la ONU podrá finalmente efectuarse?

R: Sinceramente, no he escuchado nada al respecto. No he escuchado oficialmente nada sobre esa comisión o sobre una posible solicitud por parte de la ONU para viajar a Irán. Espero que los periodistas de TVE puedan viajar a Irán en la mayor brevedad posible y que puedan informar sobre la realidad del país. Estoy seguro de que en esos informes dirán que muchas de las noticias han sido falsas y que no tienen nada que ver con la realidad. Tenemos una amistad profunda con España, hay una buena relación histórica entre las civilizaciones persa e ibérica, pero esperamos que se diga la verdad. No estoy pidiendo que se diga algo positivo o negativo sobre Irán, sino que, por favor, si se habla sobre una noticia con una fuente de la oposición, se hable también con el Gobierno. Yo soy un representante del Gobierno y mis puertas están abiertas. Es mi responsabilidad responder ante los medios, ante el Gobierno, ante las autoridades e incluso si el Parlamento español o los distintos partidos quieren hablar conmigo. Iría a un debate, pero hasta la fecha nadie me ha invitado.

P:¿Qué puede decirnos respecto a los drones que Rusia está lanzando en Ucrania y que se dicen que son de fabricación iraní?

R: Después de estas afirmaciones han salido a posicionarse tres autoridades. Primero, un portavoz del Pentágono, que creo que ha hablado en CNN, luego el representante de Putin y también el portavoz del Ministerio de Exteriores. Las tres personas lo han desmentido, han dicho que no han encontrado ninguna evidencia de que Irán haya enviado armas. Ayer fue el aniversario de la eliminación de unas sanciones o embargos armamentísticas contra Irán. El 18 de octubre de 2020 fueron levantados los embargos armamentísticos en el marco del acuerdo nucleares y desde entonces Irán puede vender y comprar armas convencionales a todos los países del mundo.

P: ¿Cuál es la posición del Gobierno iraní respecto a la guerra en Ucrania?

R: Nosotros la hemos reiterado en muchas ocasiones desde el primer mes de la guerra. Nuestro ministro tuvo contacto telefónico tanto con el ministro del Exterior de Ucrania como con el ministro de Exteriores de Rusia. Incluso en algún momento, el ministro ucraniano pidió la mediación de Irán para rebajar las tensiones. Somos partidarios del final inmediato de la guerra, apoyamos la integridad territorial y la soberanía de los países. Esa es nuestra posición clara. La guerra no beneficia a nadie. Nosotros estamos más cerca geográficamente, podemos sufrir incluso las consecuencias. Hemos sufrido una guerra durante ocho años por parte de Saddam Hussein, hemos visto las consecuencias de la guerra. ¿Cómo podemos ser partidarios de ella?.