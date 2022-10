“Yo siempre fui muy viajero, siempre, siempre”, contesta rápido y sin pensárselo. Antes que cirujano, me atrevo a decir que Diego González Rivas se hizo ciudadano del mundo. Ha recorrido más de 140 países (en el mundo hay 193 + Ciudad de Vaticano y el Estado de Palestina) y ha operado en 126.

“Lo que he aprendido viajando es a ser mejor persona. Descubres que el mundo no es tu ciudad sino que es algo enorme“

Antes de la pandemia tenía que cambiar su pasaporte cada seis u ocho meses. En Corea del Norte estuvo a punto de no poder ingresar en el país porque el oficial de aduanas no encontraba un hueco libre en ninguna de las páginas. “Yo lo que he aprendido viajando es a ser mejor persona. Descubres que el mundo no es tu ciudad, tu comunidad autónoma o tu país, sino que el mundo es algo enorme”.

El cirujano rodeado de mujeres con trajes tradicionales en Corea del Norte. CEDIDA POR DIEGO GONZÁLEZ RIVAS

Desde muy joven empezó a viajar. Después se hizo surfista y eso le llevó a buscar las mejores olas por distintos países. En octubre de 2002 estaba en Bali cuando un coche bomba explotó en el centro turístico de la isla. Él se encontraba camino de ese lugar… se salvó por unos minutos. Además fue durante unos años el médico de la selección española de surf.

Cuando la cirugía y los viajes se fusionan En sus comienzos como cirujano el trabajo era una cosa y los viajes otra, hasta que decidió que quería enseñar su Uniportal VATS (videocirugía mínimamente invasiva por una sola incisión) en hospitales del mundo. En ese momento, que ocurre entre los años 2010 y 2012, dos de sus pasiones, viajar y operar, se fusionan en una. Desde entonces su vida está llena de anécdotas en la que se intercalan lo profesional y lo personal. Diego González Rivas, el cirujano que ha operado en más países con una técnica mínimamente invasiva EMILIA AYALA FERNÁNDEZ “En Mali se nos fue la luz tres veces durante una operación“ “En Mali se nos fue la luz tres veces durante una operación”. Y sin luz las cirugías que hace Diego González Rivas son imposibles. Hace falte electricidad para que funcione la cámara (laparoscopio) que introducen en el paciente a través de la que se ven sus órganos en una pantalla de video. “Imagínate operando un caso muy complejo cerca de la arteria pulmonar y tú estás desde fuera manejando un instrumental, se apaga completamente el quirófano. Estás a oscuras durante 3 o 4 minutos, es tremendamente peligroso. Genera un estrés total”. Algo parecido le pasó en Gaza, aunque aquí la luz solo le falló en una ocasión. “Que sepas que cada equis tiempo -y no sabemos cada cuánto- se va la luz”, le dijeron. “Es que son cosas surrealistas”, apostilla.

Escoltado por cien soldados pakistaníes “Un escolta con una metralleta estaba conmigo 24 horas al día“ En Pakistán, mientras operaba. había un soldado armado en el quirófano. “Un escolta con una metralleta estaba conmigo 24 horas al día. Estaba en mi hotel y dentro del propio quirófano cuando estábamos operando. Ese escolta estaba dentro del quirófano, en una esquina, porque había incluso riesgo de atentado”. Diego González en Pakistán junto a otro médico y un soldado. CEDIDA POR DIEGO GONZÁLEZ RIVAS Aunque la mayoría de sus viajes son “relámpago”, aprovecha para conocer lugares que le interesen. En Pakistán quería ir al Khyber Pass. Lo consiguió porque el padre del cirujano que le invitó para ir a operar a Islamabad era general del ejército. “Para poder ir allí pusieron cien soldados y tres convoyes. Y llegué allí y me recibió un general; me hizo un acto de bienvenida.” En países donde hay mucha tensión –asegura Diego González Rivas- hay que ir con cuidado, pero no por ello deja de visitarlos. “Me gusta la aventura y me gusta vivir la realidad de cada país. Pero sí que hay que ir con precaución, no puedes ser un kamikaze”.

Falta de medios, sobre todo en África “Cuando hablamos de ir a operar con alta tecnología, con videocirugía a hospitales que no tienen nada, que nunca lo han visto, entonces es realmente complejo organizar todo para que no falle nada al llegar allí. Nos ha pasado alguna vez llegar a un país en el que hemos conseguido todo: la grapadora, las cámaras... y en el último minuto falta una tuerca para encajar la luz que entra en la cámara. Y por ese pequeño detalle tenemos que cancelar la operación y hacerla abierta”. El cirujano se pasea por un mercado en Nuakchot, Mauritania, después de una operación. EN PORTADA Si preguntas a este cirujano por los casos difíciles que ha tenido que operar y en los países donde lo ha hecho, la lista parece interminable. “Honduras, Nicaragua, Perú, Costa de Marfil, Yibuti, Senegal…” Nos cuenta que en estos países lo que ocurre es que se junta la falta de medios, la escasez de recursos con una serie de tumores complicados que otros compañeros no se atreven a operar. Y de pronto se acuerda de Burundi. “Hicimos una operación que era casi imposible. Yo no sé ni cómo lo hicimos“ “Hicimos una operación que era casi imposible. Yo no sé ni cómo lo hicimos. Era la primera vez que se hacía una cirugía torácica mínimamente invasiva en el país. Todo fue dificultad tras dificultad. No había sistemas de drenaje, tuvimos que crearlos con unos botes de gel hidroalcohólico. Fue toda una aventura”. Y como la historia se repite, una situación parecida le pasó en abril de este año en Gabón. Reflexiones de un cirujano 'mínimamente invasivo' EMILIA AYALA FERNÁNDEZ