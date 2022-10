Ya desde que era pequeño a Diego González Rivas le fascinaban los hospitales. Entrar en ellos para él era como llegar a un mundo diferente, “me sentía protegido”. Un mundo que se le hacía cotidiano porque su madre era enfermera. “Creo que eso me hizo decantarme por la medicina”.

Hoy, casi 40 años después, ese niño es el cirujano torácico Diego González Rivas. En solo un año, el 2018, calcula que dio la vuelta al mundo unas diez veces para enseñar el Uniportal VATS; así se llama la técnica que él desarrolló para operar cánceres de pulmón por videocirugía con una sola incisión en el tórax. Una operación mínimamente invasiva con la que el paciente tiene mucho menos dolor y en dos días aproximadamente puede ser dado de alta.

El Uniportal le cambió la vida

“Mis prioridades en la vida han ido cambiando y si yo ahora veo a la persona que yo era antes con la que soy ahora, no me reconocería”. Cuando estudiaba medicina, Diego González Rivas pensaba que para él los fines de semana iban a ser sagrados y que iba a ser un médico con horarios y tiempo libre. “Mi prioridad era el surf y quería viajar para conocer el mundo sin trabajar”.

“De repente invento la técnica y mi vida cambia completamente“

El tiempo le ha quitado la razón. “De repente invento la técnica y es como que me engancha tanto que, que mi vida cambia completamente”. Hoy no distingue si es lunes, sábado o domingo y los horarios no existen para él. “Mucha gente me dice no, no, es que Diego tú no vives la vida porque estás todo el día operando de aquí para allá y le digo que yo, operando soy feliz y cómo más feliz soy es operando”.