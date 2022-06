Un nuevo método para descifrar el 'caos genético' de los cánceres más mortales podría crear tratamientos mucho más eficaces. Según los investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas español (CNIO), el trabajo ha desarrollado una serie de biomarcadores que harán posible elegir de forma mucho más personalizada la terapia óptima.

Las células del cuerpo suelen presentar un número correcto de cromosomas al dividirse, pero las del cáncer habitualmente tienen pérdidas o ganancias de fragmentos cromosómicos o de cromosomas enteros. Una inestabilidad cromosómica que aborda el estudio y que, sobre todo, se produce en los casos más graves. De hecho, cuanto mayor es dicha inestabilidad genómica del tumor, más avanzado suele estar la enfermedad, y peor es el pronóstico y la resistencia a las terapias.

