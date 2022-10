En un avión, en su coche, en un hotel, preparándose para hacer surf y por supuesto en varios quirófanos; antes, durante y después de las operaciones. Para hacer este documental hemos hecho aproximadamente unas 15 entrevistas –cortas y largas- a Diego González Rivas. Son muchas horas de conversaciones y como siempre, no todo cabe en el trabajo final. Por eso este espacio, para que no se pierdan en el archivo de un ordenador algunas reflexiones de un cirujano con muchas cosas que contar.

“La oncología también ha avanzado muchísimo en los últimos años sobre todo gracias a la inmunoterapia . Lo que se trata de conseguir es que el cáncer de pulmón -sobre todo los que no son operables- se conviertan en enfermedades como crónicas. Es decir, no que se acaben curando pero sí que se mantengan crónicas a lo mejor el resto de la vida”.

“Yo veía sufrir al paciente, veía que estaba triste, que estaba dolorido y eso a mí no me encajaba. Te hablo de cuando yo empezaba la residencia de cirugía. Y ahí es cuando nace la idea de que hay que buscar algo, hay que buscar una solución y voy a los orígenes de la videocirugía y empiezo a estudiar e investigarla hasta llegar a la técnica Uniportal (videocirugía mínimamente invasiva por una sola incisión menor de cinco centímetros)".

“Un ser humano no debería sentir dolor , pero desafortunadamente está ahí y es necesario porque es un signo de alarma de que algo no está yendo bien y que tenemos que cambiar o modificar. Si no hubiese dolor , probablemente estaríamos extinguidos”.

“Es la peor sensación que puede tener un médico ¿no? y un cirujano. Cuando operas a alguien y no sobrevive, pues es una sensación de frustración , que te hace reflexionar que has hecho mal, cómo se podía haber evitado, si hiciste bien operándolo o no. Bueno, surgen muchas dudas y te mantiene durante un tiempo triste y pensativo. Aunque siempre nosotros tenemos la sensación de que hemos hecho lo mejor por el paciente. Buscamos siempre la forma de que nuestro paciente pueda tener el mayor y mejor trato posible, el mejor tratamiento, con lo cual siempre tengo la conciencia tranquila , habitualmente”.

Sanidad pública/sanidad privada

Las dos son necesarias

“Yo no digo que solo tenga que haber atención privada o solo tenga que haber pública. Tienen que existir ambas, ambas sanidades, tanto la pública como la privada. Pero si me preguntas cuál prefiero yo y cuál creo que funciona mejor, yo te diría que creo que la sanidad privada”.

¿Cuál funciona mejor?

“La sanidad pública está muy bien porque es universal y cubre a todo el mundo, pero yo el funcionamiento que veo en la sanidad privada, no sólo aquí, sino en el resto del mundo, veo que hay una atención diferente, que hay algo más personalizado, que el paciente va a ti directamente y lo vas a operar tú. Hay una implicación mayor. Todo va más rápido. Cuando hablamos de un cáncer de pulmón creo que es fundamental”.

“En la sanidad pública hay más listas de espera, que es una de las cosas que a mí nunca me llegó a convencer. Que un paciente con cáncer de pulmón tenga que estar esperando un mes o dos para ser operado. Creo que todo eso se puede mejorar. Pero bueno, yo soy un defensor de la sanidad pública. No quiero decir que no sea buena. Claro que es buena, pero es mejorable. Y si tengo que elegir entre una y la otra, me encuentro mucho más cómodo y más satisfecho viendo los resultados que obtengo en la privada con los pacientes”.

Su experiencia…

“El paciente llega mañana: me han descubierto un nódulo. Le hago el TAC pasado y le opero en 48 horas. Eso no ocurre en la sanidad pública, desafortunadamente. Entonces, yo creo que en ese sentido yo me siento más satisfecho operando en la cirugía privada, no por el tema económico, ni mucho menos, porque he ido a muchos sitios a operar en la sanidad privada gratis”.