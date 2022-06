Doce pacientes han visto remitir por completo el cáncer de recto en un ensayo clínico con inmunoterapia llevado a cabo en Estados Unidos y publicado esta semana en The New England Journal of Medicine. En algunos casos, los resultados se extienden durante más de dos años, sin cirugía ni quimioterapia.

El pequeño estudio de fase 2 del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) se circunscribe a tumores en el recto localmente avanzados -pero no extendidos a otros tejidos- y con una mutación genética específica, llamada "deficiencia en la reparación de los errores de emparejamiento" o "inestabilidad de microsatélites" (MMR y MSI, por sus siglas en inglés).

La inmunoterapia aprovecha mecanismos de nuestro sistema inmunitario para acabar con el cáncer y, en esta ocasión, los investigadores administraron dostarlimab, un anticuerpo monoclonal anti–PD-1, para ayudar a las células inmunitarias a identificar a las cancerosas y eliminarlas.

El tratamiento ya se utilizaba para controlar tumores colorrectales con metástasis, pero, si se confirma el hallazgo, también podría servir para evitar llegar a esa situación grave. Mientras tanto, los investigadores piden prudencia y un seguimiento prolongado para evaluar la duración de la respuesta y los efectos a largo plazo.

Un estudio muy pequeño, pero sin casos de recaída De todos los pacientes que han participado en el estudio experimental, al menos 12 han superado, como mínimo, seis meses de seguimiento sin evidencia del tumor en las pruebas, de acuerdo con el artículo científico publicado. Pero la nota de prensa del centro MSK cita "14 personas, y sumando" y el diario New York Times confirma 18. "En el momento de redactar este informe, ningún paciente ha recibido quimiorradioterapia ni se ha sometido a cirugía, y no se ha notificado ningún caso de progresión o recaída durante el seguimiento", que se ha extendido hasta los dos años en algunos casos, según el artículo firmado por las oncólogas Andrea Cercek y Melissa Lumish, entre otros. La inmunoterapia permite liberar a las células inmunitarias, que están bloqueadas por las cancerosas para evitar ser identificadas. "Cuando se quitan los frenos a las células inmunitarias, las células MMRd tienen un aspecto especialmente extraño porque tienen muchas mutaciones. Así, las células inmunitarias atacan con mucha más fuerza", ha ilustado Cercek en la nota del centro Memorial Sloan Kettering. "La inmunoterapia redujo los tumores mucho más rápido de lo que esperaba".