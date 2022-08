Volver a Ucrania tras seis meses de guerra: "Muchos se han sentido culpables por estar a salvo"

“Si mi marido no se hubiese quedado en Járkov, es muy probable que me hubiese quedado en Alemania hasta el fin de la guerra”, afirma Zhenya, una mujer de 31 años. Su vida saltó por los aires el pasado 24 de febrero con el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Zhenya, al no vislumbrar en el horizonte el fin de las hostilidades, ha decidido volver a su casa, ubicada en la segunda ciudad más grande de Ucrania y una de las más castigadas por la guerra. Un conflicto que este miércoles cumple seis meses.

“Los primeros diez días viví en un sótano hasta que logramos ser evacuados en tren con mi madre y mi suegra”, cuenta a RTVE.es. Primero hicieron parada en Leópolis y de ahí cruzaron la frontera con Polonia. A los pocos días se fueron a Alemania. “El primer día que llegué a Berlín sentí un gran dolor por mi gente y por mi marido que se quedó atrás. Un dolor que me ha acompañado durante toda mi estancia allí”, dice, como justificación de esta angustia que la ha llevado a regresar hace un mes a su ciudad natal, donde se quedó su marido.

Vuelve a Járkov, donde la guerra no ha parado en estos seis meses. Este mismo lunes las autoridades ucranianas denunciaron nuevos bombardeos nocturnos sobre la ciudad que han impactado sobre un edificio civil. Estos días, Zhenya, intenta acostumbrarse de nuevo a las noches sin dormir, a la ansiedad que provocan las sirenas antiaéreas, a las carreras hacia los sótanos y a distinguir el sonido de entrada y salida de las bombas. “Todas las noches tenemos miedo”, añade que cada mañana se levanta dando “las gracias” por seguir viva y se rompe la cabeza para llenar sus días con cosas que la distraigan. “Pienso en lo que me gustaría hacer en el futuro, como estudiar inglés y desarrollar un hobby”, concluye.

Fue una salida forzosa: "Es peligroso volver a Zaporiyia" “Muchas de estas mujeres se fueron con lo puesto para poner a salvo a sus hijos, no tuvieron tiempo para planificar su marcha. Fue una salida forzosa, dejaron a la mitad de sus corazones aquí y por eso ahora, muchas vuelven”, explica la psicóloga Inés Pustovalova, desde Kiev. Ella, durante estos seis meses, ha estado ofreciendo apoyo psicológico a los desplazados internos en el país. La guerra en Ucrania ha sido muy mediática, “los que se fueron veían el sufrimiento de los suyos en la televisión, nos hemos encontrado con que muchas personas se han sentido culpables por estar a salvo”, dice. Muchas de estas personas, argumenta, se han enfrentado al síndrome del superviviente en el momento que “se han puesto a salvo, pero sus mayores o maridos no”. La salud mental entre los escombros de la guerra en Ucrania: "Aprender a comprender el miedo es fundamental" EBBABA HAMEIDA (Enviada especial a Ivano-Frankivsk) Entre otros motivos para volver están la incapacidad para reconstruir una vida, la barrera del idioma o la escolarización de los hijos, como el caso de Larisa, que ha vuelto a Zaporiyia. “En España vivía en un pueblo pequeño en la provincia de Lleida, cuando fui a matricular al niño no quedaban plazas en la escuela y tenía que ir a otro pueblo”, explica. Esta localidad, conocida por contar con la mayor central nuclear de Europa, está amenazada desde el primer día de la guerra. Las instalaciones de la planta fueron tomadas por las tropas rusas, pero en las últimas semanas sus alrededores han sufrido ataques de los que se acusan Moscú y Kiev recíprocamente. Seis meses después, el temor de que se desencadene un accidente nuclear en medio del conflicto se mantiene. “Mi pareja es electricista y yo soy médica”, cuenta por videollamada Larisa. Su marido trabajaba en la central. “El 13 de marzo, cuando nuestra ciudad Energodar fue tomada por los rusos, los despertaron muy temprano y recuerdo que mi marido logró llegar a casa y me dijo de marcharme con el niño”, explica. “De la radiación no puedes esconderte en ningún lugar”, repite sus palabras. Les llevó a la frontera en el oeste del país y allí congeniaron con un grupo de voluntarios españoles que les ofrecieron dos plazas en el autobús. “Fueron tres días de viaje”, pero a primeros de agosto volvió. “De la radiación no puedes esconderte en ningún lugar“ "Es peligroso volver a Zaporiyia, pero mi niño tiene que volver a la escuela", concluye. “Ir y venir es muy fácil. Es una barrera que otros colectivos de refugiados tienen y que aunque quieren volver, no pueden. No dependen de mafias para salir, no corres riesgos personales y no tienes problemas legales”, explica Mónica López, directora de Programas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). De hecho, en la organización han detectado casos de personas que no tienen intención de pedir la temporal. López pone el caso de un ingeniero que pudo salir con menores y al que han llamado para reconstruir el país. CEAR calcula que ha acogido a 4.535 ucranianos desde el comienzo del conflicto en sus centros en todo el país. “Mujeres, niños, enfermos y unos pocos hombres, solo aquellos que iban con menores. En estos momentos en acogida quedan 1505, el resto han abandonado las instalaciones, no sabemos a dónde y no sabemos cuántos exactamente han retornado”, argumenta.

No es fácil empezar de cero en otro país Larisa solo quiere volver a España con su marido y su hijo como turistas para conocer más la península. Ella llegó a mediados de marzo a Ribeira, en la provincia de La Coruña. Allí no contó con la ayuda de voluntarios para aprender el castellano y tampoco consiguió trabajo. Tiró de ahorros hasta que consiguió un contrato temporal en una fábrica de envasado de fruta en Lleida. Ella y su pequeño vivían en un piso compartido, entre el alquiler y el transporte se le iba todo el sueldo. Cuando se terminó el trabajo en la empresa, al no conseguir plaza en el colegio decidió volver a Ucrania. “En muchas ocasiones decimos que la inmigración puede repoblar las zonas despobladas, pero no es fácil, no tenemos en cuenta que tienen las mismas necesidades o más que nosotros”, explica López. “Si hubiese encontrado más facilidades para aprender el idioma y un trabajo más estable no habría vuelto a Zaporyia”, dice. Máster RNE Invisibles: La trata de ucranianas en España Escuchar audio Iryna destaca el aluvión de ayuda de los primeros días en Italia. “Nos traían comida. Nos dieron mucha ropa porque llegamos sin nada, nos dieron juguetes y pañales para los niños”, enumera. Los primeros días se sentía perdida y con la moral baja, “ya que mi marido se quedó en Ucrania y me dolían las noticias ”, cuenta. Insiste en que salió con lo puesto y con la clara convicción de volver. Hizo el procedimiento para pedir la protección internacional, pero lamenta que tardaron mucho y al no recibir una respuesta rápida decidió volver. Zenhya habla con orgullo de Alemania. Se lo pusieron, dice, demasiado fácil. Lo tenía todo: “Alojamiento absolutamente gratis, tres comidas al día, todas las necesidades diarias cubiertas, lo único es que no vivías sola y tenías que compartir”, dice mientras hace una pausa. Clases de alemán e incluso el teléfono gratuito, sigue enumerando. “En Alemania tenía casa, paredes, pero no hogar. Para mí el hogar es donde naciste, donde están los recuerdos de la infancia y donde los sueños se hacen realidad”, concluye. “En Alemania tenía casa, paredes, pero no hogar. Para mi el hogar es donde naciste, donde estan los recuerdos de la infancia y donde los sueños se hacen realidad“