"Putin puede alargar la guerra para no rendirse"

Se cumple un mes desde el comienzo de la guerra en Ucrania. RTVE analiza con Javier Morales, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, la situación del conflicto bélico, su posible duración y las líneas de negociación abiertas tras 29 días de ofensiva rusa.

¿Cómo ve la situación bélica en Ucrania? La situación no está clara en estos momentos. Parece claro que si Putin esperaba que la invasión fuera a ser rápida y sencilla, esto no ha ocurrido. Parece que Rusia ha exagerado la capacidad de sus fuerzas armadas para ocupar un país tan grande como Ucrania y que no ha tenido en cuenta que su población tiene una gran voluntad de defender su independencia.

¿Qué se está jugando el presidente de Rusia? Putin ha puesto toda la carne en el asador. Se está jugando también su propia credibilidad y no parece dispuesto a una retirada unilateral por muchos problemas que esté encontrando. Incluso los efectos de las sanciones –que podrían minar el apoyo de la opinión pública a Putin entre su opinión pública- todavía podrían tardar un tiempo en hacerse notar. El dilema de Putin un mes después de la invasión: ¿puede aguantar una guerra larga?

¿Cree que la guerra puede prolongarse en el tiempo? Sí, creo que la guerra todavía se puede prolongar bastante de tiempo, porque parece que ninguna de las partes está en condiciones de conseguir rápidamente sus objetivos. Ni Ucrania, a pesar de las armas que enviemos, parece que pueda expulsar por completo al ejército ruso. Ni tampoco Rusia parece capaz de completar toda la ocupación de Ucrania en un plazo corto. Este desgaste, al final, lo que hace es aumentar el número de víctimas, especialmente víctimas civiles. No sabemos si la vía negociadora podría llegar a alguna parte, pero a corto plazo no parece que militarmente esto se vaya a saldar con una victoria completa de ninguno de los dos bandos.

¿Piensa que Rusia quiere ocupar completamente Ucrania o le bastaría con un cierto control del centroeste del país? Los objetivos de Rusia no han estado claros y da la impresión de que Moscú empezó esta guerra sin plantearse qué es lo que iba a ocurrir. Desde luego, la ocupación completa de Ucrania parecería una locura, no solamente por el hecho de conseguirla, sino de mantenerla después. Porque recordemos lo que ha sucedido en otros países, Irak o Afganistán, lo costoso que resulta mantener a un ejército extranjero con una población que lo rechaza. No sabemos si Rusia podría conformarse con una ocupación más limitada. Al principio se apuntaba a que su interés estaba limitado a las regiones del Dombás, pero ahora han ido mucho más allá. Entonces no sabemos todavía exactamente cuál es el objetivo con el que Putin pueda considerar que ya ha cumplido lo que pretendía con esta invasión.

¿Cree que las negociaciones pueden dar algún resultado? Rusia pide que se reconozca su poder sobre Crimea y el Dombás, además de que Ucrania quede fuera de la OTAN. Aquí la duda es la credibilidad de las condiciones que impone Rusia, porque también Rusia afirmó inicialmente que no iba a invadir Ucrania y finalmente lo ha hecho. También es cierto que pedirle a Ucrania que reconozca la pertenencia de Crimea a Rusia y la independencia del Dombás es, en realidad, reconocer jurídicamente una realidad que ya existe de facto. 01.30 min Los escenarios abiertos tras un mes de guerra en Ucrania

¿Piensa que Ucrania puede decidir por sí sola en estas negociaciones o lo hace condicionada por sus principales patrocinadores, como Estados Unidos? Desde luego, Ucrania depende en gran parte de cuál sea el apoyo de sus aliados y hasta donde quieran llegar con sin intervenir directamente. Pero la decisión final va a estar en manos de la propia Ucrania y de su gobierno. También habría que preguntarse si la sociedad ucraniana aceptaría que su presidente realizara, por ejemplo, concesiones territoriales a Rusia o si esto no sería más que prolongar el conflicto. Porque una parte de la sociedad ucraniana se niega a aceptar esto y puede decidir proseguir la lucha con Rusia. Así que, en el fondo, Ucrania también está en una situación difícil porque si sabe que no es capaz de derrotar por sí sola a Rusia, antes o después va a tener que ceder en algo, y eso puede costarle una derrota también frente a su opinión pública.