Estados Unidos ha ampliado este jueves las sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania, que ya dura un mes. En total, 400 personas y empresas consideradas cercanas al presidente ruso, Vladímir Putin, serán castigadas. Incluyen a los 328 diputados de la Duma (Parlamento) y a 48 empresas estatales relacionadas con la defensa industrial rusa.

La decisión se ha tomado en coordinación con los aliados de EE.UU. en la Unión Europea y el G7 y ha sido anunciada por Washington justo antes de que el presidente estadounidense, Joe Biden, participara en las reuniones de la OTAN y las dos organizaciones citadas sobre la guerra.

"Hoy anuncio sanciones a más de 400 personalidades, legisladores y compañías de defensa rusas como respuesta a la guerra elegida por Putin en Ucrania. Ellos se benefician personalmente de las políticas del Kremlin, y deberían sufrir las consecuencias", ha publicado Biden en su cuenta de Twitter.

“I’m announcing additional sanctions on over 400 Russian elites, lawmakers, and defense companies in response to Putin’s war of choice in Ukraine.



They personally gain from the Kremlin’s policies, and they should share in the pain.“