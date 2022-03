Alemania recibe los primeros refugiados ucranianos. Muchos de ellos llegan a la capital, a Berlín, en tren -gratuito para ellos desde el pasado domingo-. Otros, los que menos, en coche, como la familia de Larysa. Ella vive aquí desde hace años y, mientras pueda, acogerá a su hermano, su mujer y sus hijos: "Seremos nueve personas en una vivienda de dos habitaciones".

La incredulidad de quienes huyen de casa

Hasta aquí no solo llegan refugiados, acompañados -con suerte- de sus familiares, también presenciamos otra escena en la que aparece la ayuda espontánea. Una mujer sujeta un mapa, a su lado está Larysa, más allá, su hermano y su familia. "Le estoy explicando cómo llegar en transporte público a la embajada ucraniana. Espero habérselo dicho bien, porque yo suelo moverme en coche. Soy trabajadora en un supermercado, he venido a traer cosas que hemos juntado", apunta. "No lo puedo entender, que esté pasando esto, después de tanto tiempo viviendo en paz, no lo entiendo", termina diciendo.

Nadie lo entiende. Que toda esta gente que, hasta hace semanas, hacía su vida en su país, hayan tenido que comprimirla en una pequeña maleta y recorrer miles y miles de kilómetros huyendo del horror. "Llegaron absolutamente tristes, abatidos y con sentimiento de culpa", nos cuenta Larysa. Ellos son de Odessa, pero también tienen familia en Kiev., "Allí es mucho peor", apunta Larysa. "Veo lo que pasa en las noticias, en Internet, con ellos no he podido hablar". Todo lo que sabe, lo sabe por los medios, no sabe nada de su familia, que sigue allí, en un país en guerra.