El cielo en Járkov sigue escupiendo fuego: "No podemos reconstruir la casa porque la guerra no ha terminado"

Mikeal acaba de cumplir 60 años, quiere jubilarse, aunque no puede porque no encuentra sus papeles. Pero la guerra no entiende de burocracia: sus documentos están bajo los escombros de una casa que se cae a pedazos desde que el 30 de marzo varios misiles impactaran en su barrio. Mikeal perdió la mayor parte de sus pertenencias en su vivienda situada en el barrio de Darhichi, en Járkov.

Fuera de su casa no se aprecia la ruina, seccionada ahora por un camino que recorre el jardín y atraviesa el huerto. El ambiente de pánico se respira en todas partes, incluso el perro tiene que ser tranquilizado por su mujer.

Cada día, Mikeal se arma de paciencia para buscar sus papeles. No es tarea fácil, ya que cada pedazo de cimiento que mueva puede mover el resto. Pero encontrar los documentos es muy importante para él, que lleva toda la vida trabajando y construyendo su casa. Tendría todo en el momento que logre hacerse con su pensión. El lugar donde vivía se ha quedado a la intemperie, al igual que toda su vida. No sabe lo que va a pasar. Es una primavera fría marcada por un conflicto al que no ve fin.

Ahora recuerda el día en que sus planes saltaron por los aires. “Pensamos que era nuestro último día de vida ¡Lo juro!”, asegura. Invita a pasar despacio. Hay que esquivar y andar con cuidado con cada pisada.

"Vemos la guerra todos los días" Una toalla cuelga de lo que era un baño. Pedazos de bloques dibujan la silueta de lo que habría sido una habituación, y por todas partes aparecen restos del puzzle de una vida difícil de restaurar. No quiere quejarse. Lena, su mujer, tampoco se lo permitiría. Durante la visita, ella está en el huerto, se pasa el día cultivando las verduras y hortalizas que hasta hace poco vendían en el mercado y que ahora supone su único sustento. "Nuestro segundo piso está destruido”, indica la mujer, que no se quita el delantal, mientras sube las escaleras. Todo el techo se derrumbó. “Ven, te mostraré más sitios dañados”, dice. Y eso que parecía que no cabía más destrucción.



“La tierra estaba temblando. Cuando salimos del sótano y vimos esta terrible imagen… pero, ya sabes, estamos felices de estar vivos”, dice mientras inhala un aire contaminado. Recuerda cómo escucharon el impacto de los misiles. “Vivimos en una zona de hostilidades, vemos la guerra todos los días”, añade. No han sido días puntuales, el conflicto lo viven cada día. “Nos hemos acostumbrado a tirarnos al suelo o a escondernos cuando escuchamos las bombas”, añade. No puede prever nada. Lena junto a la fachada de su vivienda en ruinas PABLO TOSCO Mikeal y Lena prefirieron no salir de este barrio del noroeste de Járkov. “Intentaremos reconstruir todo de la mejor manera que podamos, no ahora; nos dijeron que no tiene sentido reconstruirlo en este momento porque no sabemos cuándo terminará la guerra”, dicen, mientras descendemos al sótano de su casa. Una cama vieja y un colchón estropeado cubiertos de una sábana blanca raída componen el escaso ajuar matrimonial, el espacio lóbrego y sin apenas ventilación está adornado con las escasas pertenencias que han logrado rescatar. No quieren que se fotografíe este lugar; dicen que sienten pudor y vergüenza al retratar su pobreza, una pobreza sobrevenida y a la que no se terminan de acostumbrar. Lena, sin embargo, exhibe orgullosa la cocina que ha organizado en otra habitación que se ha salvado de la destrucción. La precariedad no le hace perder su acostumbrada hospitalidad: nos ofrece unos rabanitos frescos que acaba de recoger de la huerta, y deja claro que aunque tengan que vivir entre escombros, no quieren abandonar su casa. “La guerra nos ha atrapado aquí. Nos hemos acostumbrado a este lugar. Nos quedamos aquí. Por supuesto, a veces, tenemos miedo”, dicen. Dentro de un hospital de campaña oculto en el Donbás: "Los rusos nos están cazando" EBBABA HAMEIDA (Enviada especial al Donbás) / PABLO TOSCO (Fotos)



“Anda, no tengas miedo. Sígueme. Nevera, paredes, puertas, ¡solo mira! No ha quedado nada”. La casa está en estado crítico. Los ladrillos simplemente se caen. “¡Mira all!í”, señala con el índice los restos de una mesa inservible. “Hicimos todo lo que pudimos, esa era nuestra mesa para la cena. Así era como vivíamos”, repite con aflicción en la voz. Las puertas y ventanas parecen arrancadas por la onda expansiva de las bombas. “Cuando no había ataques intensos, ni proyectiles sobre nuestras cabezas, íbamos a nuestro jardín, nuestro campo; labramos la tierra, plantamos algunas patatas, tomates. Tratamos de sobrevivir, ¡qué más podemos hacer!”