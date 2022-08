En verano, numerosos festivales de música se reparten por toda la geografía española. Sin embargo, recientemente ha habido cancelaciones de última hora, como las ocurridas en el Madrid Puro Reggaetón y el Diversity València Festival, que estropean los planes de muchos usuarios que, en ocasiones, ya habían pagado vuelos y reservado hoteles. En este escenario, miles de personas aún están esperando a que les devuelvan el importe de sus entradas.

Los consumidores tienen derecho a un reembolso de sus entradas, así como los costes de alojamiento y viajes. Además, hay actuaciones que también son ilegales, como la prohibición de entrar con comida y bebida comprada en el exterior, según indica Facua en un documento con las 10 principales irregularidades cometidas en estos eventos. Consultamos con los expertos cuáles son los derechos de los consumidores en estas situaciones.

Uno de los principales motivos de cancelación es que la administración competente no otorgue los permisos porque la empresa no ha acreditado las medidas de seguridad necesarias. A esto se suman los accidentes o enfermedades de los artistas que les impiden participar.

Facua recuerda que no pueden limitar el plazo para devolver el dinero. Las distintas leyes autonómicas de espectáculos públicos plantean plazos para devolver el importe de las entradas cuando los eventos se cancelan, pero no establecen el plazo máximo que tienen los usuarios para reclamar . Hay empresas que fijan plazos muy reducidos, como ha ocurrido con el Madrid Puro Reggaeton Festival y el Dream Summer Fest de Talavera la Real.

Si los artistas suspenden actuaciones sin compensar a los afectados, sus fans tienen derecho a reclamar la devolución del importe de las entradas con el argumento de que ya no les interesa asistir, además de una indemnización por los perjuicios económicos al no poder recuperar el dinero gastado en transporte y hoteles que ya no van a aprovechar. También pueden plantear a la empresa el reembolso de una parte del precio.

Compensaciones por no dejar introducir comida y bebida en el recinto

Según Facua, no permitir la entrada con comida ni bebida es la irregularidad más frecuente con la que las organizadoras pretenden apropiarse de la misma potestad que tienen bares y restaurantes. Esto "es una trampa, un fraude, porque provoca que la gente tenga que gastar muchísimo dinero", explica a La Hora de La 1 Rubén Sánchez, portavoz de la organización.

“"Si nos impiden entrar con bebida o comida a un festival hay que reclamar, es ilegal". Así explica el secretario general de FACUA @RubenSanchezTW en el programa 'La Hora de La 1' de TVE las irregularidades cometidas en festivales y conciertos este verano. pic.twitter.com/WaSwskDuCr“ — FACUA (@facua) August 19, 2022

Como la hostelería no es su actividad principal y no son bares ni restaurantes, "no pueden impedir que los usuarios acudan a estos eventos habiendo comprado comida y bebida fuera del recinto", señala la organización. Esto resulta contrario a la legislación en materia de espectáculos públicos y los afectados pueden reclamar que se les compense el gasto que tengan que realizar en los recintos tras no dejarles entrar con los productos que traían consigo.

Sánchez explica que, aunque en el momento no podemos hacer nada porque no podemos forzar la entrada, sí se puede denunciar el abuso para que interpongan una multa a la organizadora. Además, también exigir una compensación del dinero que los usuarios se ven obligados a gastar dentro del recinto porque no les han dejado entrar con su comida y bebida. Por ello, recomienda conservar los tickets porque podrían reclamar la devolución de todos esos importes.

Facua ha presentado varias denuncias contra los organizadores del Festival Interestelar, celebrado el 25 de julio, y el concierto de Red Hot Chili Peppers, que tuvo lugar el 4 de junio. En ambos casos, las sanciones anunciadas son de 12.000 euros, "muy por debajo del tope de 30.000 previsto en la ley andaluza de espectáculos públicos".

La organización también ha puesto denuncias contra organizadores de una veintena de festivales, entre ellos, el Reggaeton Beach Festival, por no dejar acceder con comida ni bebida. Otros de los eventos fueron el Marenostrum de Fuengirola, el Canela Party de Torremolinos y Puro Latino Fest de El Puerto de Santa María, entre otros.