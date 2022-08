Jueves 11 de agosto, día 169 de la guerra: Rusia consigue ligeros avances en Donetsk

Continúa la confusión dentro de las filas rusas en torno a la base aérea de Saki, en Crimea. El ataque, según recoge el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), se produjo dentro de la zona ocupada por Rusia, y destruyó al menos ocho aviones y varios edificios.

Las ciudades de Izyum y Bakhmut han sido atacadas un día más por parte del ejército ruso, señala el ISW americano. Por otra parte, las fuerzas del Kremlin han conseguido un ligero avance en la capital de Donetsk, y los esfuerzos se concentran ahora en avanzar desde allí hacia el noroeste. No obstante, las operaciones desplegadas en Járkov y en Jersón por parte de Rusia han resultado infructuosas.

El think tank estadounidense apunta también a que el Kremlin está acelerando los “referéndums de anexión” en la Ucrania ocupada. Esto demuestra que Moscú no asumirá un final de la guerra que no pase por la rendición de Kiev. Tampoco ve con buenos ojos la intervención en las negociaciones de paz de países como Suiza, al que ya no considera neutral.