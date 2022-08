El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha dicho este jueves que los análisis preliminares que ha efectuado indican que no hay "una amenaza inmediata" a la seguridad nuclear tras los recientes ataques registrados en la central ucraniana de Zaporiyia, pero ha avisado de que la situación "podría cambiar en cualquier momento".

“"Based on most recent information provided by #Ukraine, IAEA experts have preliminarily assessed that there is no immediate threat to nuclear safety as a result of the shelling or other recent military actions. However, this could change at any moment."—@rafaelmgrossi at #UNSC“