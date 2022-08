Ucrania no ha confirmado ni desmentido su participación en el incidente de Dzhankoi. Mijailo Podoliak, asesor presidencial, ha compartido en redes sociales un mensaje en el que ha asegurado que la explosión era "desmilitarización en acción" y que Crimea se ha vuelto peligrosa para "invasores y ladrones".

“Morning near Dzhankoi began with explosions. A reminder: Crimea of normal country is about the Black Sea, mountains, recreation and tourism, but Crimea occupied by Russians is about warehouses explosions and high risk of death for invaders and thieves. Demilitarization in action.“