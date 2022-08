Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Zelenski pide sanciones contra la industria nuclear rusa

El Ministerio de Defensa británico ha advertido de que la prioridad de Rusia durante la última semana ha sido reorientar unidades para fortalecer su campaña en el sur de Ucrania. Así lo señala la inteligencia británica en su actualización de este domingo, en la que añade que fuerzas respaldadas por Moscú de la autoproclamada República Popular de Donetsk han seguido intentado asaltos al norte de la ciudad de Donetsk.

