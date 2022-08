O turismo de autocaravana mantén o tirón, a pesar da suba do prezo dos carburantes

Unha familia ao completo, mascota incluída, chega a Galicia desde Madrid. É o segundo ano que optan por facer turismo en autocaravana. Teñen claras as vantaxes.

“Te da la oportunidad”, comentan, “de conocer muchos sitios, una libertad tremenda. Este sitio no me gusta, pues me voy. Este sitio me gusta, me quedo dos días. Te vas organizando, la verdad es que está muy bien”.

Tamén os inconvenientes. Coa alza dos prezos do combustible, moverse nun vehículo deste tipo non sae barato: “Entre el gasoil, el alquiler, la caravana es más cara que un apartamento. Te sale por unos 150 o 160 euros al día, solamente el alquiler”.

Intimidade e compañía Para aforrar en gasolina, tamén hai quen opta pola caravana fixa, estacionada nun camping. “Yo no quería una caravana para estar un día aquí, otro día allí”, explica Bernardo Huertas. “Yo quería lo que tengo aquí: disfrutar del verano, un sitio pequeño, no me gusta estar solo, aquí si quiero tengo vecinos, campistas... Y si quiero un poco de intimidad, la puedo tener aquí”. “En la pandemia la gente estuvo recluida y ahora quiere explayarse y respirar aire puro“ José González, propietario do Camping Bastiagueiro, apunta unha das razóns do éxtio deste tipo de turismo: “En la pandemia la gente estuvo recluida, los pisos son cárceles y la gente quiere explayarse y respirar aire puro”.

De praia en praia Outra modalidade é a furgoneta tipo camper adaptada, opción moi extendida, por exemplo, entre os surfistas. Como Javi, ao que atopamos estacionado na praia de Doniños, procedente de Cordoba. “A mí me mola surfear y moverme por las playas”, di Javier. “Sobre todo por Galicia. Después me gustaría bajar por Portugal. He estado en el Palmar, en Cádiz hace unos días. Voy fluyendo, que es lo que mola”. O mercado desde vehículos vai en continuo ascenso. En 2020 medrou un 30 por cento. O ano pasado un 5 por cento máis. En 2021 matriculáronse no noso país case 9.000 autocaravanas e campers.