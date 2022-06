USO denuncia que la compañía aérea Ryanair no respeta el derecho a huelga al establecer como servicios mínimos todos los vuelos programados para este jueves y para el día 1 y 2 de julio.

La Unión Sindical Obrera (USO) critica que "Ryanair ha decidido que todos sus vuelos programados son servicios mínimos y está convocando a guardias en los aeropuertos con cartas de servicios mínimos a todas las tripulaciones en España" y les acusan de hacer actuar igual el pasado 24 de junio, primer día de paro.

Durante esa jornada, las centrales sindicales explicaron que estaban programados, según cotejaron en Aena, 438 vuelos, y el 100 % de los trabajadores fueron notificados como servicios mínimos, mientras que el Ministerio de Transportes los fijó en hasta el 82 % de los vuelos.

Piden cautelarísimas

La secretaria general de USO, Lidia Arasanz, señala también al Gobierno y la Inspección de Trabajo porque "no acude a las bases los días de huelga para corroborar las irregularidades que comete la empresa". También acusa a la Audiencia Nacional de no contestar su petición de medidas cautelarísimas y de no proteger su derecho constitucional a la huelga.

Según indican desde el sindicato, la empresa ha trasladado a los pilotos que todas las tripulaciones tienen cartas de servicios mínimos, con el vuelo detallado que tienen que operar y una lista de otros posibles vuelos, algo que es totalmente ilegal.

“También se les pide a los pilotos que retengan a las tripulaciones en los aviones para seguir operando los siguientes vuelos; que les recuerden que deben pasar el carrito de comida y bebida, y que reporten cualquier incumplimiento", añaden.

"Las coacciones y amenazas siguen en esta empresa que se llena la boca para vender supuestas mejoras a sus trabajadores cuando lo que realmente hace es no respetar ni lo más mínimo sus derechos”, continúa Arasanz.