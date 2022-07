Juan Espadas: "Andalucía no puede permitirse rebajarle impuestos al 1% de la población andaluza"

La Crónica de Andalucía ha iniciado una serie de entrevistas con los principales partidos que concurren a las elecciones del 19 de junio. En dicho espacio, Radio Nacional de España, como medio público, está obligado a guardar la proporcionalidad de tiempos que exige la Junta Electoral de Andalucía. El viernes diez de junio, estuvo con ellos el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía , Juan Espadas.

A la mitad de la campaña electoral, Espadas hace un balance muy positivo. “La verdad es que nuestro día a día es una agenda intensa de reuniones”, apunta. “Creo que los andaluces son muy conscientes de lo que nos jugamos el 19 de junio y creo que estamos consiguiendo esa movilización y esa sensibilización para que ejerzan su derecho al voto de manera masiva”.

El candidato socialista considera que en el debate las posiciones quedaron claras: “Yo me siento muy satisfecho y creo que pude expresar claramente la diferencia entre lo que significa votar al señor Moreno Bonilla o votarme a mí”. Además, critica duramente: “Me parece inconcebible que alguien que se presenta por el Partido Popular, que es el actual presidente en funciones de la Junta Andalucía, no reaccionara ante las barbaridades que se escucharon por parte de la ultraderecha”.

Un tercio del público de las encuestas no tienen decidido a quién votar

“Si no vas a votar, otros deciden por ti“

El candidato no duda de que esa votación masiva beneficiaría al PSOE. De hecho, su eslogan es ‘Si votamos, ganamos’. Espadas lo explica: “Las personas que más problemas tienen y que tienen menos recursos o que ven que las instituciones no dan respuesta a su día a día, pues sencillamente no van a votar. Ahí es donde les planteamos claramente que, si no vas a votar, otros deciden por ti”.

“La participación de todos los votos progresistas el 19J es clave”, anima el candidato a la presidencia al saber que los datos de las encuestas hasta ahora dicen que los grupos de la izquierda no sumarían más que el Partido Popular. “El votante que quiere una Andalucía de progreso debe tener muy claro que”, insiste Espadas, “si se queda en su casa, al final, lo que conseguiremos es que las derechas sumen. Las derechas son Partido Popular y VOX, que se presentan a estas elecciones como una pareja de hecho, aunque no lo reconozcan abiertamente”.

Este llamamiento a la ciudadanía lo realiza porque cree “que hay muchas cosas en juego”. De hecho, recuerda “que el señor Moreno Bonilla no ha gestionado los recursos públicos y los intereses de los andaluces en este mandato, como para poder pedir su confianza sin más”.

Ante esa tesitura, Juan Espadas considera que los andaluces “no deben elegir a un presidente como el señor Moreno Bonilla, que, sencillamente, no ha hecho todo lo que debía en estos tres años y medio por Andalucía, habiendo tenido más recursos económicos que nunca. Por tanto, llega el momento de cambiar y de hacer un gobierno más eficaz y más comprometido socialmente”.

“El señor Moreno Bonilla ya ha pactado con VOX“

La abstención del PSOE podría facilitar una investidura de Juan Manuel Moreno para que el Partido Popular no tuviera que depender de que VOX entre en la Junta de Andalucía. Sin embargo, eso es uno de los posibles escenarios para el veinte de junio, pero “ese mensaje hoy es muy confuso para los andaluces porque les estamos diciendo que, en cualquier caso, va a ser presidente de la Junta Moreno Bonilla”. El candidato socialista añade: “El señor Moreno Bonilla ya ha pactado con VOX. Por tanto, no es fiable para un votante que crea que, votándolo a él, no pactaría de nuevo con la ultraderecha. Para que la ultraderecha no gobierne en Andalucía, lo más seguro es votar justamente al Partido Socialista, que es el que les garantiza a los andaluces que la ultraderecha no estaría en el gobierno en ningún caso”.