Europa exigirá que el 40% de los consejos de administración de empresas en bolsa estén ocupados por mujeres

La directiva pretende introducir procedimientos "transparentes" de selección en las compañías, de forma que al menos el 40 % de los puestos de consejeros no ejecutivos o el 33 % de todos los puestos directivos estén ocupados por el sexo infrarrepresentado, las mujeres en la mayoría de los casos.

Las empresas tendrán que cumplir con ese objetivo para el 30 de junio de 2026, frente al 31 de diciembre de 2027 propuesto en un primer momento por los Estados miembros.

En caso de que haya candidatos con las mismas cualificaciones, el candidato del sexo infrarrepresentado sería el seleccionado. Las empresas que cotizan en bolsa tendrán que proporcionar información a las autoridades competentes una vez al año sobre la representación de géneros en sus consejos de administración y, si no se han cumplido los objetivos, indicar cómo pretenden lograrlos. Además, la información se publicará en la página de Internet de la firma de forma que sea "fácilmente accesible".

Una vez se apruebe la norma, cada país será el encargado de desarrollar la ley que penalice a las empresas el no cumplir con los estándares dictados por Europa.

"Este es un gran día para las mujeres en Europa. También es un gran día para las empresas porque más diversidad significa más crecimiento, más innovación", ha destacado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha celebrado en Twitter que "por fin" haya un acuerdo sobre este expediente y ha dado las gracias a todos aquellos que han trabajado en él "durante una década".

