Yihadismo en España, una amenaza permanente

Es la primera vez, en sus casi cincuenta años de historia, que la unidad antiterrorista de la Policía autoriza la grabación de un documental puertas adentro de la brigada. La Comisaría General de Información (CGI) ocupa un moderno edificio en el corazón del complejo policial de Canillas, en Madrid. La CGI ha lanzado un total de 150 operaciones antiyihadistas en los últimos veinte años. Cualquier actuación empieza y acaba aquí.

La que les mostramos en el documental “Yihadismo, alerta 4” se inició hace año y medio. El equipo de redes de la CGI consiguió infiltrar a un agente en un canal de mensajería sospechoso. Toda la información llevaba a la cañada Hidum, en Melilla, hoy por hoy uno de los mayores focos de yihadismo de Europa, según fuentes policiales.

“Lo más difícil muchas veces es, en esos canales privados, superar las medidas de seguridad previas que tienes para acceder, bien porque requieren algún tipo de imagen o de voz o conocerte previamente” cuenta uno de los agentes al mando de la brigada.

"Nosotros no existimos": la labor invisible de los infiltrados en ambientes yihadistas XAQUÍN LÓPEZ

Casos a diario

Todas las operaciones antiyihadistas pasan por la Audiencia Nacional. El año pasado hubo 44 presuntos terroristas detenidos. La fiscalía supervisa operaciones a diario. “Todas las semanas y todos los días” puntualiza Miguel Ángel Carballo, el fiscal jefe de ese órgano judicial. “La lucha contra el yihadismo -si fuese un partido de tenis- nunca puede jugarse desde el fondo de la pista porque perderíamos todos los puntos, hay que jugar en la red”.

“Un café puede ser tu elemento de conexión con una persona más radical que te da la vía de entrada“

En las cárceles españolas cumplen condena un centenar de terroristas. Las fuerzas de seguridad vigilan los patios y los módulos porque saben que intramuros la radicalización avanza en silencio. “Al final, una cuestión tan simple como un café o tabaco puede ser tu elemento de conexión a una persona más radical, que es la que te da la vía de entrada a una especie de como cámara de eco, en la que sólo recibes un único mensaje reiterado y repetido y en la que cualquier visión externa está prohibida o censurada” explica un experto policial en yihadismo en las prisiones.

Un condenado por terrorismo yihadista reza en la celda de su prisión. EN PORTADA

Ya están empezando a salir en libertad los miembros de las primeras células desmanteladas tras el 11M. El debate de la reinserción de este tipo de presos está sobre la mesa. Hay programas de desradicalización en las prisiones que ahora se están revisando. En 2021 un tercio de las operaciones antiyihadistas se realizaron en las cárceles.

En Portada ha entrado en la prisión de Tarragona. “En muchos de los casos no quieren participar o no son partícipes de esos programas, que les ofrecemos a nivel del área de rehabilitación y tratamiento, con programas de diferente índole desde el punto de vista cultural, religioso, educativo, deportivo... suelen mantenerse un poco al margen de todo esto, pero no suelen dar mayores problemas en el día a día” cuenta César Galván, director general de Asuntos Penitenciarios de Cataluña.